Королева Елизавета II произнесла традиционное рождественское обращение

Это первое Рождество британского монарха в статусе вдовы.

Накануне в Сети появилось видео, на котором королева Елизавета II поздравляет британцев с рождественскими праздниками. Ролик был снят еще в начале декабря 2021 года в Виндзорском замке. Речь королева начала со слов, произнесенных своему покойному мужу, принцу Филиппу, который умер в апреле 2021-го на 99-м году жизни, на 50-ю годовщину их свадьбы в 1997 году.

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"Хотя для многих это время великого счастья и бодрости, Рождество может быть трудным для тех, кто потерял близких. В этом году я особенно понимаю, почему", — отметила королева, впервые встречающая Рождество в статусе вдовы.

Также монарх отметила, что очень скучает по своему усопшему мужу, однако знает, что он точно хотел бы, чтобы они наслаждались Рождеством и встречали его с улыбками на лице.

[ + – ] Поздравление Елизаветы II с Рождеством 2021

95-летняя королева, отменившая в этом году ежегодный рождественский обед королевской семьи в Сандрингеме на фоне роста количества случаев COVID-19 в Европе и распространения нового штамма омикрон, признала, что семья "не может отпраздновать так, как хотела".

В частности, Елизавета отметила, насколько важны традиции и ценности, которым дети учатся у своих родителей.

[ + – ] Отец королевы Елизаветы король Георг VI начал традицию рождественских обращений в 1932 году по радио. Фото: The Crowns

В своей речи королева упомянула о рождении четырех своих правнуков в 2021 году: сына принцессы Евгении Августа, родившегося в феврале; сына Зары Тиндалл Лукаса, родившегося в марте; дочери Меган Маркл и принца Гарри Лилибет Дианы, родившейся в июне; и дочери принцессы Беатрис Сиенны, родившейся в сентябре. Монарх отметила, что с рождением ребенка появляется новый рассвет и она рада приветствовать еще четырех своих правнуков.

В частности, Елизавета вспомнила о своем предстоящем юбилейном году, который знаменует ее рекордные 70 лет на троне.

[ + – ] Королева Елизавета и принц Филипп были в браке с 1947 года до последних дней герцога Эдинбургского в апреле 2021 года. Фото: The Royal Family

"И в феврале начнется мой платиновый юбилейный год, который, я надеюсь, станет возможностью для людей во всем мире наслаждаться чувством единства; шансом поблагодарить за огромные изменения последних семидесяти лет – социальные, научные и культурные – а также уверенно смотреть вперед", – сказала она.

Завершила свою речь королева словами: "Я желаю всем вам счастливого Рождества".

Во время записи обращения на столе Елизаветы стояло фото с покойным мужем, сделанное на годовщину свадьбы с принцем Филиппом, а на ее груди красовалась памятная брошь.

Напомним, накануне в замок, где королева празднует Рождество в этом году, проник вооруженный мужчина.