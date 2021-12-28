Королева Елизавета II произнесла традиционное рождественское обращение
Это первое Рождество британского монарха в статусе вдовы.
Накануне в Сети появилось видео, на котором королева Елизавета II поздравляет британцев с рождественскими праздниками. Ролик был снят еще в начале декабря 2021 года в Виндзорском замке. Речь королева начала со слов, произнесенных своему покойному мужу, принцу Филиппу, который умер в апреле 2021-го на 99-м году жизни, на 50-ю годовщину их свадьбы в 1997 году.
"Хотя для многих это время великого счастья и бодрости, Рождество может быть трудным для тех, кто потерял близких. В этом году я особенно понимаю, почему", — отметила королева, впервые встречающая Рождество в статусе вдовы.
Также монарх отметила, что очень скучает по своему усопшему мужу, однако знает, что он точно хотел бы, чтобы они наслаждались Рождеством и встречали его с улыбками на лице.
95-летняя королева, отменившая в этом году ежегодный рождественский обед королевской семьи в Сандрингеме на фоне роста количества случаев COVID-19 в Европе и распространения нового штамма омикрон, признала, что семья "не может отпраздновать так, как хотела".
В частности, Елизавета отметила, насколько важны традиции и ценности, которым дети учатся у своих родителей.
В своей речи королева упомянула о рождении четырех своих правнуков в 2021 году: сына принцессы Евгении Августа, родившегося в феврале; сына Зары Тиндалл Лукаса, родившегося в марте; дочери Меган Маркл и принца Гарри Лилибет Дианы, родившейся в июне; и дочери принцессы Беатрис Сиенны, родившейся в сентябре. Монарх отметила, что с рождением ребенка появляется новый рассвет и она рада приветствовать еще четырех своих правнуков.
В частности, Елизавета вспомнила о своем предстоящем юбилейном году, который знаменует ее рекордные 70 лет на троне.
"И в феврале начнется мой платиновый юбилейный год, который, я надеюсь, станет возможностью для людей во всем мире наслаждаться чувством единства; шансом поблагодарить за огромные изменения последних семидесяти лет – социальные, научные и культурные – а также уверенно смотреть вперед", – сказала она.
Завершила свою речь королева словами: "Я желаю всем вам счастливого Рождества".
Во время записи обращения на столе Елизаветы стояло фото с покойным мужем, сделанное на годовщину свадьбы с принцем Филиппом, а на ее груди красовалась памятная брошь.
Напомним, накануне в замок, где королева празднует Рождество в этом году, проник вооруженный мужчина.