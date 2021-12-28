Королева Єлизавета виголосила традиційну різдвяну промову

Це перше Різдво британського монарха у статусі вдови.

Напередодні в мережі з'явилося відео, на якому королева Єлизавета ІІ вітає британців з різдвяними святами. Ролик був знятий ще на початку грудня 2021 року у Віндзорському замку. Промову королева розпочала зі слів, які виголосила своєму покійному чоловікові, принцу Філіпу, який помер у квітні 2021-го на 99-му році життя, на 50-ту річницю їхнього весілля в 1997 році.

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"Хоча для багатьох це час великого щастя і бадьорості, Різдво може бути важким для тих, хто втратив близьких. Цього року я особливо розумію чому", — зазначила королева, яка вперше зустрічає Різдво у статусі вдови.

Також монарх зазначила, що дуже сумує за своїм покійним чоловіком, проте знає, що він точно хотів би, аби вони насолоджувалися Різдвом та зустрічали його з посмішками на обличчі.

[ + – ] Привітання Єлизавети ІІ з Різдвом 2021

95-річна королева, яка цього року скасувала щорічний різдвяний обід королівської родини в Сандрінгемі на фоні зростання кількості випадків COVID-19 у Європі та поширення нового штаму омікрон, визнала, що сім'я "не може відсвяткувати так, як хотіла".

Зокрема Єлизавета зазначила, наскільки важливі традиції та цінності, яких діти навчаються від своїх батьків.

[ + – ] Батько королеви Єлизавети король Георг VI розпочав традицію різдвяних звернень у 1932 році на радіо. Фото: The Crowns

У своїй промові королева згадала про народження чотирьох своїх правнуків у 2021 році: сина принцеси Євгенії Августа, який народився в лютому; сина Зари Тіндалл Лукаса, який народився в березні; дочки Меган Маркл і принца Гаррі Лілібет Діани, яка народилася в червні; і дочки принцеси Беатріс Сієнни, яка народилася у вересні. Монархиня зазначила, що з народженням дитини з’являється новий світанок і вона рада вітати ще чотирьох своїх правнуків.

Зокрема Єлизавета згадала про свій майбутній ювілейний рік, який знаменує її рекордні 70 років на троні.

[ + – ] Королева Єлизавета та принц Філіп були у шлюбі з 1947 року до останніх днів герцога Единбурзького у квітні 2021-го. Фото: The Royal Family

"І в лютому почнеться мій платиновий ювілейний рік, який, я сподіваюся, стане нагодою для людей у всьому світі насолоджуватися почуттям єдності; шансом подякувати за величезні зміни останніх сімдесяти років – соціальні, наукові та культурні – а також впевнено дивитися вперед", – сказала вона.

Завершила свою промову королева словами: "Я бажаю всім вам щасливого Різдва".

Під час запису звернення на столі Єлизавети стояло фото з покійним чоловіком, зроблене на річницю весілля з принцом Філіпом, а на її грудях красувалася пам'ятна брошка.

Нагадаємо, напередодні до замку, де королева святкує цьогоріч Різдво, проник озброєний чоловік.