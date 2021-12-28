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Королева Єлизавета виголосила традиційну різдвяну промову

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Фото: Скріншот | Королева Великобританії Єлизавета Друга.

Це перше Різдво британського монарха у статусі вдови.

Напередодні в мережі з'явилося відео, на якому королева Єлизавета ІІ вітає британців з різдвяними святами. Ролик був знятий ще на початку грудня 2021 року у Віндзорському замку. Промову королева розпочала зі слів, які виголосила своєму покійному чоловікові, принцу Філіпу, який помер у квітні 2021-го на 99-му році життя, на 50-ту річницю їхнього весілля в 1997 році.

"Хоча для багатьох це час великого щастя і бадьорості, Різдво може бути важким для тих, хто втратив близьких. Цього року я особливо розумію чому", — зазначила королева, яка вперше зустрічає Різдво у статусі вдови.

Також монарх зазначила, що дуже сумує за своїм покійним чоловіком, проте знає, що він точно хотів би, аби вони насолоджувалися Різдвом та зустрічали його з посмішками на обличчі.

Привітання Єлизавети ІІ з Різдвом 2021

95-річна королева, яка цього року скасувала щорічний різдвяний обід королівської родини в Сандрінгемі на фоні зростання кількості випадків COVID-19 у Європі та поширення нового штаму омікрон, визнала, що сім'я "не може відсвяткувати так, як хотіла".

Зокрема Єлизавета зазначила, наскільки важливі традиції та цінності, яких діти навчаються від своїх батьків.

Батько королеви Єлизавети король Георг VI розпочав традицію різдвяних звернень у 1932 році на радіо.
Батько королеви Єлизавети король Георг VI розпочав традицію різдвяних звернень у 1932 році на радіо.
Фото: The Crowns

У своїй промові королева згадала про народження чотирьох своїх правнуків у 2021 році: сина принцеси Євгенії Августа, який народився в лютому; сина Зари Тіндалл Лукаса, який народився в березні; дочки Меган Маркл і принца Гаррі Лілібет Діани, яка народилася в червні; і дочки принцеси Беатріс Сієнни, яка народилася у вересні. Монархиня зазначила, що з народженням дитини з’являється новий світанок і вона рада вітати ще чотирьох своїх правнуків.

Зокрема Єлизавета згадала про свій майбутній ювілейний рік, який знаменує її рекордні 70 років на троні.

Королева Єлизавета та принц Філіп були у шлюбі з 1947 року до останніх днів герцога Единбурзького у квітні 2021-го.
Королева Єлизавета та принц Філіп були у шлюбі з 1947 року до останніх днів герцога Единбурзького у квітні 2021-го.
Фото: The Royal Family

"І в лютому почнеться мій платиновий ювілейний рік, який, я сподіваюся, стане нагодою для людей у всьому світі насолоджуватися почуттям єдності; шансом подякувати за величезні зміни останніх сімдесяти років – соціальні, наукові та культурні – а також впевнено дивитися вперед", – сказала вона.

Завершила свою промову королева словами: "Я бажаю всім вам щасливого Різдва".

Під час запису звернення на столі Єлизавети стояло фото з покійним чоловіком, зроблене на річницю весілля з принцом Філіпом, а на її грудях красувалася пам'ятна брошка.

Нагадаємо, напередодні до замку, де королева святкує цьогоріч Різдво, проник озброєний чоловік.