Эмма Уотсон могла покинуть съемки "Гарри Поттера"

Премьера ожидаемого спецэпизода ожидается уже 1 января 2022 года.

Накануне стало известно, что британская актриса и фотомодель Эмма Уотсон, сыгравшая роль маленькой волшебницы Гермионы Грейнджер во франшизе Гарри Поттер, хотела покинуть проект. Об этом сообщает Screen Rant.

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Хотя юбилейный спецвыпуск киносаги, получивший название "Возвращение в Хогвартс", выходит на экраны 1 января 2022 года, в Сети уже появляются некоторые детали сюжета и интересные подробности из жизни актеров.

Так, 31-летняя Эмма Уотсон хотела завершить свое сотрудничество с создателями франшизы "Гарри Поттер". Это произошло перед съемками части "Гарри Поттер и Орден Феникса" в 2007 году.

[ + – ] Кадры спецвыпуска "Возвращение в Хогвартс"

"Думаю, мне было страшно…", – объясняет свои мысли Эмма Уотсон, добавляя, что она была тогда совсем юной. Актриса разрывалась между съемками и посещением школы, поэтому назрел вопрос выбора между учебой и карьерой. Однако все сложилось благополучно и Эмма сумела соединить учебу, поступление в Браунский университет и съемки в последующих частях "Гарри Поттера".

[ + – ] Трейлер спецэпизода "Гарри Поттера"

Ранее стало известно, в кого Эмма Уотсон влюбилась во время съемок "Гарри Поттера". И это не Руперт Гринт – экранная любовь Гермионы Грейнджер.

Напомним, автор книг о Гарри Поттере Джоан Роулинг все-таки появится в "Возвращении в Хогвартс" после ряда скандалов и заявлений, что ее не покажут в картине.