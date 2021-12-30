Емма Вотсон могла покинути зйомки "Гаррі Поттера"

Прем'єра очікуваного спецепізоду вже 1 січня 2022 року.

Напередодні стало відомо, що британська акторка та фотомодель Емма Вотсон, яка зіграла роль маленької чарівниці Герміони Грейнджер у франшизі "Гаррі Поттер", хотіла покинути проєкт. Про це повідомляє Screen Rant.

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Хоча ювілейний спецвипуск кіносаги, що отримав назву "Повернення до Гоґвортсу" виходить на екрани 1 січня 2022 року, у мережі вже з'являються певні деталі сюжету та цікаві подробиці з життя акторів.

Так, 31-річна Емма Вотсон хотіла завершити свою співпрацю з творцями франшизи "Гаррі Поттер". Це сталося перед зйомками частини "Гаррі Поттер та Орден Фенікса" у 2007 році.

[ + – ] Кадри спецвипуску "Повернення до Гоґвортсу"

"Думаю, мені було страшно…", — пояснює свої думки Емма Вотсон, додаючи, що вона була тоді зовсім юною. Також акторка розривалася між зйомками та відвідуванням школи, тому назріло питання вибору між навчанням та кар'єрою. Проте все склалося благополучно і Емма зуміла поєднати навчання, вступ до Браунського університету та зйомки в подальших частинах "Гаррі Поттера".

[ + – ] Трейлер спецепізоду "Гаррі Поттера"

Раніше стало відомо, у кого Емма Вотсон закохалася під час зйомок "Гаррі Поттера". І це не Руперт Грінт — екранна любов Герміони Грейнджер.

Нагадаємо, Джоан Роулінг усе-таки з'явиться в "Поверненні до Гоґвортсу" після низки скандалів та заяв, що її не покажуть у картині.