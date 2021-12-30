Стало известно, как Том Холланд и Зендая встретят Новый год

Паре не нужны большие и шумные компании.

25-летняя американская актриса Зендая и ее возлюбленный, 25-летний британский актер Том Холланд, подтвердившие свои отношения в конце осени 2021 года, встретят 2022 год вместе. Об этом сообщил инсайдер издания HollywoodLife.

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Звездная пара проведет новогодние каникулы дома со своими собаками. Поскольку влюбленные вместе провели Рождество 2021 года в доме Зендаи, они решили остаться вдвоем и на новогодние выходные. Хотя сначала они планировали навестить родственников Тома.

"Они просто обожают проводить время со своими собаками. Они почти семья", — отметил источник издания о роли собак в жизни актерской пары.

Как стало известно, паре не нужны большие и шумные компании, они весело проводят время вдвоем.

[ + – ] Зендая и Том Холланд на съемках фильма "Человек-паук"

Отметим, что познакомились Зендая и Том Холланд на съемках фильма "Человек-паук: Возвращение домой", главную роль Спайдермена в котором сыграл сам Том, в 2017 году. С тех пор ходили слухи об отношениях между актерами, которые они активно подогревали летом 2021 года общими появлениями на публике и поцелуями в машине. Однако в ноябре 2021-го они официально подтвердили свой роман.

Ранее Фокус писал о том, что Том Холланд своим лайком в соцсетях раскрыл тайну интимной жизни с Зендаей.

Напомним, Том Холланд в одном из интервью признался, что хорошо ладит с детьми и уже готов стать отцом и создать свою семью.