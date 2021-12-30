Стало відомо, як Том Голланд та Зендея зустрінуть Новий рік

Парі не потрібні великі та шумні компанії.

25-річна американська актора Зендея та її коханий 25-річний британський актор, які підтвердили свої відносини наприкінці осені 2021-го року, зустрінуть 2022-й рік разом. Про це повідомив інсайдер видання HollywoodLife.

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Зіркова пара проведе новорічні канікули вдома зі своїми собаками. Оскільки закохані разом провели Різдво 2021 в будинку Зендеї, вони вирішили залишитися вдвох і на новорічні вихідні. Хоча спершу вони планували відвідати родичів Тома.

"Вони просто обожнюють проводити час зі своїми собаками. Вони майже родина", — зазначило джерело видання про роль собак у житті акторської пари.

Як відомо, парі не потрібні великі та шумні компанії, вони цілком весело проводять час удвох.

[ + – ] Зендея та Том Голланд на зйомках фільму "Людина-павук"

Зазначимо, що познайомилися Зендея та Том Голланд на зйомках фільму "Людина-павук: Повернення додому", головну роль Спайдермена в якому зіграв сам Том, у 2017 році. З того часу поширювалися чутки про відносини між акторами, які вони активно підігрівали влітку 2021-го року спільними появами на публіці та поцілунками в машині. Проте в листопаді 2021-го вони офіційно підтвердили свій роман.

Раніше Фокус писав про те, що Том Голланд своїм лайкам у соцмережах розкрив таємницю інтимного життя із Зендеєю.

Нагадаємо, Том Голланд в одному з інтерв'ю зізнався, що добре ладнає з дітьми і вже готовий стати батьком та створити свою родину.