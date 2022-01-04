Киану Ривзу пророчат первую крупную роль в американском сериале

Леонардо Ди Каприо купил права на экранизацию романа "Дьявол в белом городе" купил еще в 2010 году и хотел снять полнометражный фильм. Однако теперь проект подается как высокобюджетный сериал. Кого именно сыграет Киану Ривз, пока неизвестно.

Актер Киану Ривз уже очень скоро может получить первую серьезную роль в сериале, который станет экранизацией романа Эрика Лариона "Дьявол в белом городе" на стриминговом сервисе Hulu, сообщает Deadline.

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Вместе с Леонардо Ди Каприо, который купил права на экранизацию книги и является продюсером будущего проекта в паре с Мартином Скорсезе, Ривз сыграет одну из главных ролей.

Сюжет повествует о чикагской всемирной выставке 1893 года, а также о знаменитом маньяке Генри Холмсе, который построил с помощью архитектора Дэниэла Бернэма в 1893 году свой собственный отель, прозванный "замком смерти", на территории выставки, где пытал и убивал молодых женщин.

Скорсезе и Ди Каприо хотели экранизировать упомянутый роман еще в 2010 году на Paramount, сделав полнометражный фильм, однако тогда реализовать задуманное не удалось.

В 2019 году руководство Hulu объявило, что разрабатывает проект как высокобюджетный сериал, где Ди Каприо и Скорсезе продюсируют вместе с Риком Йорном, Сэмом Шоу, Дженнифер Дэвиссон и Стейси Шер. Номинант на "Оскар" Тодд Филд собирается снять первые два эпизода сериала. По словам источников, он выйдет не раньше, чем в 2023 году.

Напомним, недавно в прокат вышел фильм "Матрица: Воскрешение" и завершились съемки боевика "Джон Уик-4", премьера которого перенесена на год. В обоих фильмах Ривз сыграл главные роли.

Сейчас актер говорит, что хочет сыграть кого-нибудь из супергероев Marvel, и уже даже имел беседу по этому поводу с главной киностудии.

В свою очередь сетевой художник поделился рисунком Ривза в образе Росомахи, и пользовали остались не в восторге от перевоплощения любимого актера. Они уверены, что эта роль – только для Хью Джекмана, воплотившего образ супермутанта еще в 2000 году.