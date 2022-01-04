Кіану Рівзу пророкують першу велику роль в американському серіалі

Леонардо Ді Капріо купив права на екранізацію роману "Диявол у білому місті" ще у 2010 році і хотів зняти повнометражний фільм. Проте наразі проєкт подається як високобюджетний серіал. Кого саме зіграє Кіану Рівз, наразі невідомо.

Актор Кіану Рівз уже дуже скоро може отримати першу серйозну роль у серіалі, який стане екранізацією роману Еріка Ларіона "Диявол у білому місті" на стримінговому сервісі Hulu, повідомляє Deadline.

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Разом з Леонардо Ді Капріо, який купив права на екранізацію книги та є продюсером майбутнього проєкту в парі з Мартіном Скорсезе, Рівз зіграє одну з головних ролей.

Сюжет оповідає про чиказьку всесвітню виставку 1893 року, а також про знаменитого маніяка Генрі Холмса, який побудував за допомогою архітектора Деніела Бернема в 1893 році свій власний готель, прозваний "замком смерті", на території виставки, де катував і вбивав молодих.

Скорсезе та Ді Капріо хотіли екранізувати згаданий роман ще у 2010 році на Paramount, зробивши повнометражний фільм, проте тоді реалізувати задумане не вдалося.

У 2019 році керівництво Hulu оголосило, що розробляє проєкт як високобюджетний серіал, де Ді Капріо та Скорсезе продюсують разом із Ріком Йорном, Семом Шоу, Дженніфер Девіссон та Стейсі Шер. Номінант на "Оскар" Тодд Філд збирається зняти перші два епізоди серіалу. За словами джерел, він вийде не раніше, ніж у 2023 році.

Нагадаємо, нещодавно в прокат вийшов фільм "Матриця: Воскресіння" та завершилися зйомки бойовика "Джон Вік-4", прем'єра якого перенесена на рік. В обох фільмах Рівз зіграв головні ролі.

Наразі актор каже, що хоче зіграти когось із супергероїв Marvel і вже навіть мав бесіду з цього приводу з адміністрацією головної кіностудії.

У свою чергу мережевий художник поділився малюнком Рівза в образі Росомахи, і користувачі не в захваті від перетворення улюбленого актора. Вони впевнені, що ця роль – лише для Г'ю Джекмана, який втілив образ супермутанта ще у 2000 році.