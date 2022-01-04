Майли Сайрус продемонстрировала дерзкий и откровенный образ (фото)

Знаменитость не в первый раз эпатирует публику.

29-летняя американская певица Майли Сайрус в который раз порадовала фанатов экстравагантным и откровенным нарядом. Накануне она опубликовала в своем Instagram фото в полупрозрачном мини-платье-сетке. Образ певица дпоплнила большими солнцезащитными очками.

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[ + – ] Полупрозрачное платье Майли Сайрус

Фанаты Майли Сайрус оценили наряд певицы и написали несколько десятков одобрительных комментариев. "Королева!", "Любим тебя", "Непревзойденная", "Так нравится этот образ" и т.д. — комментируют снимок звезды ее подписчики в соцсети.

Отметим, что недавно на одном из концертов 29-летней певицы во время выступления у нее слетел топ прямо перед публикой, однако Майли не растерялась и сделала из этого перформанс.

Также на шоу Джимми Фэллона Майли Сайрус флиртовала с новым возлюбленным Ким Кардашьян Питом Дэвидсоном. Однако флирт не вылился во что-то большее, ведь, как оказалось, Майли и 28-летний Пит давно дружат.

[ + – ] Майли Сайрус и новый бойфренд Ким Кардашьян

Ранее Фокус сообщал, что Майли Сайрус стала лицом нового аромата Gucci под названием Flora Gorgeous Gardenia и снялась в рекламном ролике бренда в стиле ретро.

Напомним, Майли Сайрус показала публике свой дом, дизайном которого занималась ее мама Тиш Сайрус. В частности, стены и потолки в некоторых комнатах дома покрасили в черный цвет.