Майлі Сайрус продемонструвала зухвалий та відвертий образ (фото)
Знаменитість не вперше епатує публіку.
29-річна американська співачка Майлі Сайрус вкотре тішить фанатів екстравагантними образами. Напередодні вона опублікувала у своєму Instagram фото в напівпрозорій мінісукні-сітці, через яку видно спідню білизну Майлі. На очах зірки були сонцезахисні чорні окуляри.
Фанати Майлі Сайрус приголомшені таким зухвалим та відвертим образом співачки. "Королева!", "Любимо тебе", "Неперевершена", "Так подобається цей лук" тощо — коментують знімок зірки її підписники в соцмережі.
Зазначимо, що нещодавно на одному з концертів 29-річної співачки під час виступу в неї злетів топ прямо перед публікою, проте Майлі не розгубилася і зробила з цього, як завжди, перформенс.
Також на шоу Джиммі Фелтона Майлі Сайрус фліртувала з новим коханим Кім Кардаш'ян Пітом Девідсоном. Проте флірт не вилився у щось більше, адже, як виявилось, Майлі та 28-річний Піт давно є хорошими друзями.
Раніше Фокус повідомляв, що Майлі Сайрус стала обличчям нового аромату від Gucci під назвою Flora Gorgeous Gardenia та знялася в рекламному ролику бренду у стилі ретро.
Нагадаємо, Майлі Сайрус показала публіці свій будинок, дизайном якого займалася її мама Тіш Сайрус. Зокрема стіни та стелі в деяких кімнатах будинку пофарбували в чорний колір у стилі 50-х.