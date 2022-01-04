Майлі Сайрус продемонструвала зухвалий та відвертий образ (фото)

Знаменитість не вперше епатує публіку.

29-річна американська співачка Майлі Сайрус вкотре тішить фанатів екстравагантними образами. Напередодні вона опублікувала у своєму Instagram фото в напівпрозорій мінісукні-сітці, через яку видно спідню білизну Майлі. На очах зірки були сонцезахисні чорні окуляри.

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[ + – ] Напівпрозора сукня Майлі Сайрус

Фанати Майлі Сайрус приголомшені таким зухвалим та відвертим образом співачки. "Королева!", "Любимо тебе", "Неперевершена", "Так подобається цей лук" тощо — коментують знімок зірки її підписники в соцмережі.

Зазначимо, що нещодавно на одному з концертів 29-річної співачки під час виступу в неї злетів топ прямо перед публікою, проте Майлі не розгубилася і зробила з цього, як завжди, перформенс.

Також на шоу Джиммі Фелтона Майлі Сайрус фліртувала з новим коханим Кім Кардаш'ян Пітом Девідсоном. Проте флірт не вилився у щось більше, адже, як виявилось, Майлі та 28-річний Піт давно є хорошими друзями.

[ + – ] Майлі Сайрус і новий бойфренд Кім Кардаш'ян

Раніше Фокус повідомляв, що Майлі Сайрус стала обличчям нового аромату від Gucci під назвою Flora Gorgeous Gardenia та знялася в рекламному ролику бренду у стилі ретро.

Нагадаємо, Майлі Сайрус показала публіці свій будинок, дизайном якого займалася її мама Тіш Сайрус. Зокрема стіни та стелі в деяких кімнатах будинку пофарбували в чорний колір у стилі 50-х.