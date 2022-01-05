Меган Маркл собрала на благотворительность меньше, чем стоило ее платье

Меган и принц Гарри собрали для своего фонда Archewell скромные 50 тысяч фунтов стерлингов

В Регистрационную палату Великобритании были представлены финансовые документы, которые продемонстрировали, что Меган Маркл и принц Гарри оказались не слишком успешны в благотворительной деятельности. Об этом пишет Daily Mail.

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Оказалось, что для своего фонда, названного в честь сына Арчи – Archewell, герцоги Сассекские собрали скромные 50 тысяч фунтов стерлингов, тогда как судебные издержки на ликвидацию их предыдущего фонда Sussex Royal превысили сумму в 55 тысяч долларов.

[ + – ] Меган Маркл с сыном Арчи Фото: Скриншот видео

Причем, в качестве членов королевской семьи герцоги были более успешны – тогда им удалось собрать более 380 тысяч долларов.

Герцоги Сассекские основали Archewell в США 17 апреля 2020 года после подачи заявки на регистрацию товарного знака месяцем ранее. Но, по словам их адвокатов, не открывали свой банковский счет до января 2021 года. Согласно документации фонда, Archewell получила свой первый депозит только в следующем месяце.

Благотворительные организации должны ежегодно подавать в Налоговое управление США (IRS) "Форму 990", в которой подробно описываются их финансы. От большинства благотворительных организаций, получающих менее 50 000 долларов в год, требуется подать лишь короткий отчет с ограниченной информацией.

В этом месяце благотворительная организация Гарри и Меган сообщила IRS, что их выручка за 2020 год составляет менее 50 000 долларов.

Отсутствие пожертвований, считают эксперты, может больно ударить по Гарри и Меган, которые распиарили открытие своего благотворительного фонда по всем таблоидам.

Впрочем, Меган и Гарри уже заявили через своих представителей, что пока "не время" разворачивать деятельность в полную силу. Они откладывают любые официальные проекты Archewell, чтобы сосредоточиться на пандемии коронавируса и движении Black Lives Matter, и начнут всерьез, "когда придет время".

Примечательно, но еще одна из причин, почему неуспешная деятельность Гарри и Меган может ударить по их имиджу, заключается в том, что Меган очнеь много денег тратит на свои наряды. И эта информация также становится достоянием общественности.

[ + – ] Меган Маркл на своей свадьбе Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Все помнят, что свадебное платье Маркл от Givenchy стоило более 400 тысяч долларов и только 10 тысяч ушло на макияж и прическу.

И даже после того, как герцоги Сассекские переехали в США, аппетиты Маркл меньше не стали. Алое платье от Carolina Herrera pre-Fall 2022, в котором она блистала на гала-концерте Salute to Freedom, посвященном Дню ветеранов в США и Дню памяти в Великобритании обошлось герцогине в 7 тысяч фунтов минимум.

[ + – ] Меган в платье от Carolina Herrera Фото: Getty Images

А читая книжку для детей в онлайн-проекте Меган надела украшений на полмиллиона долларов.

И недавно стало известно, что герцоги Сассекские собираются продавать свой дом, чтобы купить еще более роскошный.