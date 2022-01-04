Принц Гарри и Меган Маркл решили избавиться от роскошного особняка в Монтесито

Героцги Сассекские хотят растить своих детей в более комфортных условиях, потому подыскивают новый дом.

Через полтора года после покупки имения Chateau of Riven Rock в Монтесито принц Гарри и Меган Маркл решили продать его, поскольку им не нравится его место расположения, сообщает Daily Mail.

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По словам инсайдера, Меган и Гарри "не на седьмом небе от счастья" из-за поместья.

"Они думают продать свой дом. Однако его не будет на рынке из-за того, кто они такие. Его показывают только людям, у которых есть деньги, и которые являются серьезными покупателями", – говорит источник. По его словам, супруги "ищут что-то новое поблизости".

Особняк стоимостью почти $15 млн пара купила у российского бизнесмена Сергея Гришина, владевшего им с 2009 года. Калифорнийский дом знаменитой четы окружен пышными зелеными садами, имеет вид на залив, винный погреб, игровую площадку и игровую комнату в пабе. В доме 16 ванных комнат, девять спален, тренажерный зал, спа, кинотеатр, отдельный гостевой дом, теннисный корт и бассейн.

[ + – ] Особняк принца Гарри и Меган Маркл в Монтесито, Калифорния

Интерьеры особняка следящие за жизнью герцогов Сассекских могли частично увидеть, когда Меган Маркл записала видео в честь своего 40-летия, а также во время съемок интервью с Опрой Уинфри на заднем дворе. Правда, позже телеведущая удалила один из самых рейтинговых разговоров со своего канала в YouTube.

[ + – ] Владельцам не нравится место расположения особняка

Напомним, Меган и Гарри нашли источник хорошего заработка после сложения своих королевских полномочий в 2020 году и переезда в США. Они подписали контракт со стриминговым сервисом Spotify, предусматривающий запись и выпуск авторского подкаста герцогов под названием Archewell Audio". Цена договора составила $25 млн.

Совсем недавно супруги показали первое фото своей дочери Лилибет Дианы, которой 4 января исполняется семь месяцев. До этого они не демонстрировали публике лицо малышки. На снимке также изображен их двухлетний сын Арчи.

Несмотря на то, что ранее принц Гарри утверждал, что в семье будет не более двух детей, стало известно, что пара не против родить еще одного ребенка.