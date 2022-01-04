Принц Гаррі та Меган Маркл вирішили позбутися розкішного особняка в Монтесіто

Герцоги Сассекські хочуть вирощувати своїх дітей у більш комфортних умовах, тому підшукують новий будинок.

Через півтора року після купівлі маєтку Chateau of Riven Rock у Монтесіто принц Гаррі та Меган Маркл вирішили продати його, оскільки їм не подобається його місцерозташування, повідомляє Daily Mail.

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За словами інсайдера, Меган та Гаррі "не на сьомому небі від щастя" через маєток.

"Вони думають продати свій будинок. Проте його не буде на ринку через те, хто вони такі. Його показують лише людям, які мають гроші, і які є серйозними покупцями", – говорить джерело. За його словами, подружжя "шукає щось нове поблизу".

Особняк вартістю майже $15 млн пара придбала в російського бізнесмена Сергія Гришина, який володів ним з 2009 року. Каліфорнійський будинок знаменитого подружжя оточений пишними зеленими садами, має вид на затоку, винний льох, ігровий майданчик та ігрову кімнату в пабі. У будинку 16 ванних кімнат, дев'ять спалень, тренажерний зал, спа, кінотеатр, окремий гостьовий будинок, тенісний корт та басейн.

[ + – ] Особняк принца Гаррі і Меган Маркл в Монтесіто, Каліфорнія

Інтер'єри особняка ті, хто стежить за життям герцогів Сассекських, могли частково побачити, коли Меган Маркл записала відео на честь свого 40-річчя, а також під час зйомок інтерв'ю з Опрою Вінфрі на задньому дворі. Щоправда, пізніше телеведуча видалила одну з рейтингових розмов зі свого каналу в YouTube.

[ + – ] Власникам не подобається місцерозташування особняка

Нагадаємо, Меган і Гаррі знайшли джерело доброго заробітку після складання своїх королівських повноважень у 2020 році та переїзду до США. Вони підписали контракт зі стримінговим сервісом Spotify, що передбачає запис та випуск авторського подкасту герцогів під назвою Archewell Audio. Ціна договору становила $25 млн.

Нещодавно подружжя показало перше фото своєї доньки Лілібет Діани, якій 4 січня виповнюється сім місяців. До цього вони не демонстрували публіці обличчя малечі. На знімку також зображено їхнього дворічного сина Арчі.

Попри те, що раніше принц Гаррі стверджував, що в сім'ї буде не більше двох дітей, стало відомо, що пара не проти народити ще одну дитину.