Принц Гаррі та Меган Маркл знайшли джерело прибутку на мільйони доларів

Тепер герцоги Сасекські фінансово абсолютно незалежні від Букінгемського палацу.

Напередодні стало відомо, що герцоги Сассекські, 37-річний принц Гаррі та його дружина 40-річна Меган Маркл, знайшли джерело доброго заробітку після складання своїх королівських повноважень у 2020 році та переїзду до США. Вони підписали контракт зі стримінговим сервісом Spotify, що передбачає запис та випуск авторського подкасту герцогів під назвою "Archewell Audio". Ціна договору становила 25 мільйонів доларів. Про це пише Elle.

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[ + – ] Герцоги Сассекські із сином Арчі та донькою Лілібет Діаною.

Тобто за кожну хвилину подкасту принц Гаррі та Меган Маркл отримали понад 650 тисяч доларів. Оскільки за 2021 рік вони випустили лише один подкаст на 34 хвилини та трейлер на 3 хвилини. За таку неактивність у стримінговому сервісі навіть подумували припинити співпрацю з подружжям, яке в березні 2021 дало інтерв'ю Опрі Вінфрі, чим ще більше підірвали зв'язки з королівською родиною. Наприкінці осені 2021 року ролик з одкровеннями герцогів навіть видалили з мережі. Але наразі договір на мільйони доларів ще дійсний.

Раніше Фокус писав про те, що принц Гаррі та Меган Маркл вперше показали свою другу дитину, дочку Лілібет Діану, яка з'явилася на світ у червні 2021 року. Пізніше стало відомо, що подружжя планує ще третю дитину.

Нагадаємо, з ким товаришують і спілкуються герцоги Сассекські, переїхавши до Штатів.