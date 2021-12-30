Принц Гарри и Меган Маркл нашли источник доходов в миллионы долларов

Теперь герцоги Сассекские финансово абсолютно независимы от Букингемского дворца.

Накануне стало известно, что герцоги Сассекские, 37-летний принц Гарри и его жена 40-летняя Меган Маркл, нашли источник хорошего заработка после сложения своих королевских полномочий в 2020 году и переезда в США. Они подписали контракт со стриминговым сервисом Spotify, предусматривающий запись и выпуск авторского подкаста герцогов под названием "Archewell Audio". Цена договора составила 25 миллионов долларов. Об этом пишет Elle.

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[ + – ] Герцоги Сассекские с сыном Арчи и дочерью Лилибет Дианой.

То есть, за каждую минуту подкаста принц Гарри и Меган Маркл получили более 650 тысяч долларов. Поскольку за 2021 год они выпустили всего один подкаст на 34 минуты и трейлер на 3 минуты. За такую неактивность в стриминговом сервисе одно время даже подумывали прекратить сотрудничество с супругами, которые в марте 2021 дали интервью Опре Уинфри, чем еще больше подорвали связи с королевской семьей. В конце осени 2021 года ролик с откровениями герцогов даже удалили из Сети. Но на данный момент договор на миллионы долларов еще действителен.

Ранее Фокус писал о том, что принц Гарри и Меган Маркл впервые показали своего второго ребенка, дочь Лилибет Диану, которая появилась на свет в июне 2021 года. Позже стало известно, что супруги планируют еще третьего ребенка.

Напомним, с кем дружат и общаются герцоги Сассекские, переехав в Штаты.