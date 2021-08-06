Принц Гаррі замовив на день народження Меган Маркл "голий" торт (фото)

Журналісти підрахували, що торт для герцогині Сассекської коштував її чоловікові приблизно $100.

Дружина принца Гаррі Меган Маркл відсвяткувала своє 40-річчя ще в середу, проте ЗМІ продовжують детально вивчати всі подробиці, пов'язані з цим днем. Тепер справа дійшла до торта, який був помічений на столі герцогині Сассекської під час її спілкування з Мелісою Маккартні під час анонсу проєкту "40х40", пише HELLO!

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У ролику Меган у якийсь момент задуває свічку на торті, покритому кремовою глазур'ю і прикрашеному полуницею, ожиною та чорницею.

[ + – ] Іменинний торт з'являється в кадрі всього на кілька секунд

Цей торт для дружини принц Гаррі замовив у місцевій сімейній пекарні Posies & Sugar недалеко від їхнього будинку в Монтесіто, штат Каліфорнія.

На сайті пекарні є чимало схожих кондитерських виробів, виконаних у "голому" стилі", тобто з мінімальною кількістю глазурі та прикрас.

Відвідавши вебсайт бару, можна побачити безліч таких же приголомшливих тортів, багато з яких виконані в "голому" стилі, як десерт Меган. "Оголений" означає мінімальну кількість глазурі на торті й мінімалістичне оформлення.

[ + – ] Торти в мінімалістичному стилі від пекарні Posies & Sugar Фото: Posies & Sugar

Круглий торт діаметром 23 см, такий, як стояв на столі у Меган, коштує в пекарні $75, а за індивідуальне оформлення стягується додаткова плата, а також плата за доставку в розмірі $15. У цілому вартість королівського торта оцінили приблизно в $100.

Нагадаємо, в свій день народження Меган Маркл вперше з'явилася перед публікою після народження другої дитини, анонсувавши проєкт на підтримку жінок, які повертаються на роботу після пандемії. Відео було записане в маєтку в Монтесіто, де вона живе з чоловіком і дітьми.

Букінгемський палац не забув про ювілей герцогині. Але якщо королева опублікувала повноцінний допис із привітаннями, то герцоги Кембриджські та принц Чарльз із дружиною обмежилися привітанням у сторіз, які зникли через добу. Останньою, хто привітав Меган, стала принцеса Євгенія, яка теж записала сторіз.