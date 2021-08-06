Принц Гарри заказал на день рождения Меган Маркл "голый" торт (фото)

Журналисты подсчитали, что торт для герцогини Сассекской обошелся ее супругу приблизительно в $100.

Жена принца Гарри Меган Маркл отметила свое 40-летие еще в среду, однако СМИ продолжают детально изучать все подробности, связанные с этим днем. Теперь дело дошло до торта, который был замечен на столе герцогини Сассекской во время ее общения с Мелиссой Маккартни во время анонса проекта "40х40", пишет HELLO!

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В ролике Меган в какой-то момент задувает свечу на торте, покрытом кремовой глазурью и украшенном клубникой, ежевикой и черникой.

[ + – ] Именинный торт появляется в кадре всего на несколько секунд

Этот торт для жены принц Гарри заказал в местной семейной пекарне Posies & Sugar недалеко от их дома в Монтесито, штат Калифорния.

На сайте пекарни есть немало похожих кондитерских изделий, выполненных в "голом" стиле", то есть с минимальным количеством глазури и украшений.

Посетив веб-сайт бара, можно увидеть множество таких же потрясающих тортов, многие из которых выполнены в "голом" стиле, как десерт Меган. "Обнаженный" означает минимальное количество глазури на торте и минималистичное оформление.

[ + – ] Торты в минималистическом стиле от пекарни Posies & Sugar Фото: Posies & Sugar

Круглый торт диаметром 23 см, такой, как стоял на столе у Меган, стоит в пекарне $75, а за индивидуальное оформление взимается дополнительная плата, а также плата за доставку в размере $15. В целом стоимость королевского торта оценили приблизительно в $100.

Напомним, в свой день рождения Меган Маркл впервые появилась перед публикой после рождения второго ребенка, анонсировав проект на поддержку женщин, возвращающихся на работу после пандемии. Видео было записано в особняке в Монтесито, где она живет с мужем и детьми.

Букингемский дворец не забыл о юбилее герцогини. Но если королева опубликовала полноценный пост с поздравлениями, то герцоги Кембриджские и принц Чарльз с женой ограничились поздравлением в сториз, которые пропали через сутки. Последней, кто поздравил Меган, стала принцесса Евгения, которая тоже записала сториз.