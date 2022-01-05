Меган Маркл зібрала на благодійність менше, ніж коштувала її сукня

Меган і принц Гаррі зібрали для свого фонду Archewell скромні 50 тисяч фунтів стерлінгів

До Реєстраційної палати Великобританії були представлені фінансові документи, які продемонстрували, що Меган Маркл і принц Гаррі виявилися не надто успішними в благодійній діяльності. Про це пише Daily Mail.

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Виявилося, що для свого фонду, названого на честь сина Арчі — Archewell, герцоги Сассекські зібрали скромні 50 тисяч фунтів стерлінгів, тоді як судові витрати на ліквідацію попереднього фонду Sussex Royal перевищили суму в 55 тисяч доларів.

[ + – ] Меган Маркл із сином Арчі Фото: Скриншот видео

Причому як члени королівської сім'ї герцоги були успішнішими – тоді їм вдалося зібрати понад 380 тисяч доларів.

Герцоги Сассекські заснували Archewell у США 17 квітня 2020 після подачі заявки на реєстрацію товарного знака місяцем раніше. Але, за словами їхніх адвокатів, не відкривали свого банківського рахунку до січня 2021 року. Згідно з документацією фонду, Archewell отримала свій перший депозит лише наступного місяця.

Благодійні організації повинні щорічно подавати до Податкового управління США (IRS) "Форму 990", де докладно описуються їхні фінанси. Від більшості благодійних організацій, які отримують менше 50 000 доларів на рік, вимагається подати лише короткий звіт із обмеженою інформацією.

Цього місяця благодійна організація Гаррі та Меган повідомила IRS, що їхня виручка за 2020 рік становить менше 50 000 доларів.

Відсутність пожертвувань, вважають експерти, може боляче вдарити по Гаррі та Меган, які розпіарили відкриття свого благодійного фонду по всіх таблоїдах.

Утім, Меган і Гаррі вже заявили через своїх представників, що поки що "не час" розгортати діяльність на повну силу. Вони відкладають будь-які офіційні проєкти Archewell, щоб зосередитися на пандемії коронавірусу та русі Black Lives Matter, і почнуть серйозно, "коли прийде час".

Примітно, але ще одна з причин, чому неуспішна діяльність Гаррі та Меган може вдарити по їхньому іміджу, полягає в тому, що Меган дуже багато грошей витрачає на вбрання. І ця інформація також стає надбанням громадськості.

[ + – ] Меган Маркл на своєму весіллі Фото: The Duke and Duchess of Sussex

Усі пам'ятають, що весільна сукня Маркл від Givenchy коштувала понад 400 тисяч доларів, і лише 10 тисяч пішли на макіяж і зачіску.

І навіть після того, як герцоги Сассекські переїхали до США, апетити Маркл меншими не стали. Червона сукня від Carolina Herrera pre-Fall 2022, у якій вона сяяла на гала-концерті Salute to Freedom, присвяченому Дню ветеранів у США та Дню пам'яті у Великій Британії, обійшлося герцогині в 7 тисяч фунтів мінімум.

[ + – ] Меган у сукні від Carolina Herrera Фото: Getty Images

А читаючи книжку для дітей в онлайн-проєкті, Меган наділа прикрас на пів мільйона доларів.

І недавно стало відомо, що герцоги Сассекські збираються продавати свій будинок, щоб купити ще розкішніший.