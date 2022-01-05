Дуа Липа наслаждается свободой в рваном платье (фото)

Певица, которая недавно разошлась с бойфрендом, продолжает эпатировать публику откровенными образами.

26-летняя британская певица Дуа Липа продемонстрировала очередной интересный и откровенный образ. В своем Instagram она поделилась серией фото в рваном серебряном мини-платье Georgios Throchopoulos с открытой спиной. Знаменитость дополнила образ розовыми босоножками.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

[ + – ] Рваное блестящее платье Дуа Липы.

Подписала карусель фото певица словами "Можешь увидеть меня?". На что фанаты восторженно начали отвечать: "Да, крошка", "Нет, я ослеп", "Да, королева!" и тому подобное.

В таком наряде звезда появилась на ужине на острове Сен-Бартелеми в Карибском море.

Напомним, в конце 2021 года стало известно о разрыве между Дуа Липой и ее возлюбленным Анваром Хадидом, с которым она встречалась с лета 2019 года. Постоянные гастроли 26-летней певицы и перелеты стали основной причиной кризиса в отношениях звездной пары.

Напомним, недавно Дуа Липа вышла на публику в голом салатовом платье.

Также Фокус сообщал, что 26-летняя Дуа Липа может уйти с музыкальной индустрии, занявшись другими проектами, в частности, информационной платформой, на которой будет делиться со своими фанатами советами из собственного опыта по макияжу, уходу за кожей, новинкам моды и так дальше.