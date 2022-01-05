Дуа Ліпа насолоджується свободою в рваному платті (фото)

Зірка, яка нещодавно розійшлася з бойфрендом, продовжує епатувати публіку відвертими образами.

26-річна британська співачка Дуа Ліпа продемонструвала черговий цікавий та відвертий образ. У своєму Instagram вона поділилася серією фото в рваному срібному мініплатті Georgios Throchopoulos з відкритою спиною. Доповнила образ Дуа Ліпа рожевими босоніжками.

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[ + – ] Рване блискуче плаття Дуа Ліпи.

Підписана карусель фото співачка словами "Можеш побачити мене?". На що фанати захоплено почали відповідати: "так, крихітко", "ні, я осліп", "так, королево!" тощо.

Як відомо, у такому луці зірка з'явилася на вечері на острові Сен-Бартелемі в Карибському морі.

Нагадаємо, що наприкінці 2021-го року стало відомо про розрив між Дуа Ліпою та її коханим Анваром Хадідом, з яким вона зустрічалася з літа 2019-го року. Проте постійні гастролі 26-річної співачки та перельоти стали основною причиною кризи у стосунках зіркової пари.

Нагадаємо, нещодавно Дуа Ліпа вийшла на публіку в голій салатовій сукні.

Також Фокус повідомляв, що 26-річна Дуа Ліпа може піти з музичної індустрії, зайнявшись іншими проєктами, зокрема інформаційною платформою, на якій ділитиметься зі своїми фанатами порадами з власного досвіду щодо макіяжу, догляду за шкірою, новинок моди тощо.