Зендая вышла на красную дорожку в образе Линды Евангелисты (фото)

Королева красных дорожек и икона моды 2021 года вышла на публику в наряде, который обсуждает вся Сеть.

25-летняя американская актриса Зендая, славящаяся своими яркими выходами на красные дорожки, вышла в свет в шикарном луке, повторяющем культовый образ 56-летней канадской супермодели 90-х Линды Евангелисты в 1992 году. В своем Instagram Зендая Коулман поделилась с подписчиками снимками с премьеры в Лос-Анджелесе второго сезона сериала "Эйфория", в котором сыграла одну из главных ролей.

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[ + – ] Образ Зендаи от Valentino в 2022-м году.

[ + – ] Линда Евангелиста в Valentino в 1992 году.

На актрисе было шикарное черно-белое платье в пол от Valentino. Дополнили образ бриллиантовые серьги. Как известно, стилист Зендаи Лоу Роуч специально подобрала такой наряд спустя 30 лет из архивной коллекции модного дома. Черно-белое платье на показе 1992 года демонстрировала Линда Евангелиста.

[ + – ] Трейлер второго сезона сериала "Эйфория"

Ранее Фокус писал о не менее ярких выходах Зендаи на красные дорожки. Для первого показа "Человека-паука: Нет пути домой" актриса выбрала платье-паутину от Valentino и черную кружевную маску.

А новогодние праздники Зендая провела вместе со соим бойфрендом и партнером по фильму Томом Холландом. Пара рассекретила свой роман осенью 2021 года. Оказалось, что Зендая и Том не слишком любят шумные компании, так что провели праздники только вдвоем.