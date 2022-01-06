Зендея вийшла на червону доріжку в образі Лінди Євангелісти (фото)

Королева червоних доріжок та головна персона моди 2021-го року вчергове вийшла в публіку у вбранні, яке обговорює вся мережа.

25-річна американська акторка Зендея, яка славиться своїми яскравими виходами на червоні доріжки, вийшла у світ у шикарному луці, який повторює культовий вихід 56-річної канадської супермоделі 90-х Лінди Євангелісти у 1992-му році. У своєму Instagram Зендея Коулман поділилася з підписниками знімками з прем'єри у Лос-Анджелесі другого сезону серіалу "Ейфорія", у якому зіграла одну з головних ролей. На акторці була шикарна чорно-біла сукня в підлогу від Valentino. Доповнили образ діамантові сережки.

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[ + – ] Образ Зендеї від Valentino.

[ + – ] Лінда Євангеліста у Valentino у 1992-му році.

Як відомо, стилістка Зендеї, Лоу Роуч підібрала спеціально такий наряд з архівної колекції модного дому, у якому Лінда Євангеліста вийшла на показ сезону весна-літо 1992.

[ + – ] Трейлер другого сезону серіалу "Ейфорія"

Раніше Фокус писав про не менш яскраві виходи Зендеї на червоні доріжки прем'єр фільмів, у яких вона знялася. Для першого показу "Людини-павука: Дороги назад немає" акторка обрала сукню-павутину від Valentino та чорну мереживну маску.

Нагадаємо, як вирішили провести новорічні канікули Зендея та її бойфренд, 25-річний актор Том Голланд, роман з яким вони підтвердили наприкінці осені 2021-го року. Хоча чутки про їхні відносини ходили зі зйомок "Людини-павука" 2017-го року, а влітку 2021-го вони не раз підкидали дрова в багаття чуток своїми спільними появами на публіці та поцілунками в машині.