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Зендея продемонструвала "павутинний" образ на прем'єрі нової "Людини-павука"

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Зендея, Том Голланд, людина-павук, червона доріжка, відвертий образ, стильний образ, сукня з вирізом, прем'єра фільму
Фото: https://www.instagram.com/p/CXI6Ud5tNLs/ | Зендея і Том Голланд на на фотоколі "Людини-павука: Немає шляху додому" у Лондоні

Головна персона моди 2021 року знову приголомшила публіку незвичайний та цікавим луком

Учора, 13 грудня 2021 року в Лос-Анджелесі відбулася прем'єра продовження кіносаги "Людина-павук". Головні актори картини, що цього разу отримала назву "Людина-павук: Немає шляху додому", вийшли на червону доріжку в яскравих та екстравагантних образах. Зазначимо, що український глядач зможе побачити фільм у кінотеатрах з 16 грудня 2021 року.

25-річна американська акторка та співачка Зендея Коулман, яка зіграла у фантастичному фільмі одну з ролей, обрала для заходу дуже тематичний образ. На зірці була розкішна сукня-павутина від Valentino зі значним вирізом на нозі та відвертим декольте. Як аксесуар Зендея надягла сережки, каблучки та мереживну чорну маску, яка доповнила загадковий образ.

"Павутинний" образ Зендеї

На публіці Зендея з'явилася в супроводі свого коханого Тома Голланда, який і грає головну роль у фільмі та обрав для цього публічного виходу костюм від Prada. Нагадаємо, що їхній роман підтвердився наприкінці осені 2021 року. А познайомилися актори саме на зйомках одного з фільмів про людину-павука у 2017 році.

Раніше Фокус повідомляв, що Зендея, яку нещодавно обрали головною фігурою моди 2021 року, знялася в доволі провокативній фотосесії, оголивши груди, та розповіла про мрію зняти фільм про кохання між темношкірими жінками.

Нагадаємо, Зендея та Том Голланд уперше вийшли у світ як пара в Лондоні на одному із заходів, присвячених виходу нового "Людини-павука".