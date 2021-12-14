Зендея продемонструвала "павутинний" образ на прем'єрі нової "Людини-павука"

Головна персона моди 2021 року знову приголомшила публіку незвичайний та цікавим луком

Учора, 13 грудня 2021 року в Лос-Анджелесі відбулася прем'єра продовження кіносаги "Людина-павук". Головні актори картини, що цього разу отримала назву "Людина-павук: Немає шляху додому", вийшли на червону доріжку в яскравих та екстравагантних образах. Зазначимо, що український глядач зможе побачити фільм у кінотеатрах з 16 грудня 2021 року.

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25-річна американська акторка та співачка Зендея Коулман, яка зіграла у фантастичному фільмі одну з ролей, обрала для заходу дуже тематичний образ. На зірці була розкішна сукня-павутина від Valentino зі значним вирізом на нозі та відвертим декольте. Як аксесуар Зендея надягла сережки, каблучки та мереживну чорну маску, яка доповнила загадковий образ.

[ + – ] "Павутинний" образ Зендеї

На публіці Зендея з'явилася в супроводі свого коханого Тома Голланда, який і грає головну роль у фільмі та обрав для цього публічного виходу костюм від Prada. Нагадаємо, що їхній роман підтвердився наприкінці осені 2021 року. А познайомилися актори саме на зйомках одного з фільмів про людину-павука у 2017 році.

Раніше Фокус повідомляв, що Зендея, яку нещодавно обрали головною фігурою моди 2021 року, знялася в доволі провокативній фотосесії, оголивши груди, та розповіла про мрію зняти фільм про кохання між темношкірими жінками.

Нагадаємо, Зендея та Том Голланд уперше вийшли у світ як пара в Лондоні на одному із заходів, присвячених виходу нового "Людини-павука".