Зендая продемонстрировала "паутинный" образ на премьере нового "Человека-паука"

Главная персона моды 2021 года снова восхитила публику интересным образом

Вчера, 13 декабря 2021 года, в Лос-Анджелесе состоялась премьера продолжения киносаги "Человек-паук". Главные актеры картины, получившей название "Человек-паук: Нет пути домой", вышли на красную дорожку в ярких и экстравагантных образах. Напомним, что украинский зритель сможет увидеть фильм в кинотеатрах с 16 декабря 2021 года.

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25-летняя американская актриса и певица Зендая Коулман, сыгравшая в фантастическом фильме одну из ролей, выбрала для мероприятия очень тематический образ. На звезде было роскошное платье-паутина от Valentino с откровенным декольте и соблазнительным вырезом. Зендая дополнила образ серьгами, кольцом и кружевной черной маской.

[ + – ] "Паутинный" образ Зендаи

На публике Зендая появилась в сопровождении своего возлюбленного Тома Холланда, который играет главную роль в фильме. Актер выбрал для красной дорожки элегантный костюм Prada. Напомним, что их роман подтвердился в конце осени 2021 года. А познакомились актеры именно на съемках одного из фильмов о человеке-пауке в 2017 году.

Ранее Фокус сообщал, что Зендая, недавно избранная главной фигурой моды 2021 года, снялась в довольно провокационной фотосессии, обнажив грудь, и рассказала о мечте снять фильм о любви между темнокожими женщинами.

Напомним, Зендая и Том Холланд впервые вышли в свет как пара в Лондоне на одном из мероприятий, посвященных выходу нового "Человека-паука".