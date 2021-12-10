Зендая снялась в откровенной фотосессии и рассказала о планах на будущее

Звезда предстала на фото в необычных для себя стильных образах

25-летняя американская актриса и модель Зендая Коулман дала интервью изданию Interview Magazine и снялась в провокационной фотосессии, ведь знаменитость обнажила грудь через прозрачную клеенку. Звезда "Дюны" и "Эйфории" продемонстрировала ряд стильных образов от Chanel, Burberry, Givenchy, Schiaparelli, Loewe и т.д. Макияж и прическа актрисы тоже были довольно нетипичны для ее обычного стиля. Парик из длинных и светлых волос, причесанный в стиле "голливудской волны" добавил особое прочтение нарядам модели, а ее макияж представлял из себя широкие стрелки и белые тени.

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В частности, Зендая рассказала о творческих планах на будущее, атакже, идее заняться режиссурой. Звезда призналась, что хочет заниматься тем, что делает ее счастливой, поэтому много времени посвящает съемкам, где может научиться чему-то новому у съемочной команды.

Актриса добавила, что хотела бы снять картину истории любви между двумя темнокожими девушками, в качестве режиссера.

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Ранее мы сообщали, что Зендая и ее новый любимый Том Холланд впервые вышли в свет как пара. Слухи об их отношениях подтвердились в конце осени 2021 года.

Напомним, в ноябре 2021 года Зендаю признали самой влиятельной фигурой моды, ведь каждый наряд, в котором звезда представала перед публикой, впоследствии становился хитом продаж.