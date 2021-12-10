Зендея знялася у відвертій фотосесії та розповіла про плани на майбутнє

Зірка постала на фото в незвичних та стильних образах

25-річна американська акторка та модель Зендея Коулман дала інтерв'ю виданню Interview Magazine та знялася в провокативній фотосесії, адже оголила груди через прозору клейонку. Зірка "Дюни" та "Ейфорії" продемонструвала низку стильних образів від Chanel, Burberry, Givenchy, Schiaparelli, Loewe тощо. Макіяж та зачіска акторки теж були доволі нетипові для її звичного стилю. Перука з довгого та світлого волосся у вигляді голлівудської хвилі додала особливого прочитання нарядам моделі, а на очах були виразні коричневі стрілки та білі тіні.

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Зокрема Зендея розповіла про творчі плани на майбутнє та ідею зайнятися режисурою. Зірка зізналася, що хоче займатися тим, що робить її щасливою, тому вона багато часу присвячує зйомкам, де може навчитися чогось нового в членів знімальної групи.

Зазначимо, акторка поділилася, що хотіла би зняти картину про історію кохання між двома темношкірими дівчатами. Це буде її перша режисерська робота.

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Раніше ми повідомляли, що Зендея та її новий коханий Том Голланд уперше вийшли у світ як пара. Чутки про їхні відносини підтвердилися наприкінці осені 2021 року.

Нагадаємо, у листопаді 2021 року Зендею визнали найвпливовішою фігурою моди, адже кожен наряд, у якому зірка поставала перед публікою, ставав згодом хітом продажів.