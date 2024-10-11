Радиоактивный паук не понадобился: ученые научились стрелять прочной искусственной паутиной

Многие люди с детства мечтали иметь способности Человека-паука и перемещаться по городу, катаясь на прочной паутине. Вдохновленные этим супергероем ученые решили превратить фантазии миллионов в реальность и у них это получилось.

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Исследователи из Университета Тафтса создали революционную технологию полета на паутине, вдохновленную Человеком-пауком. Эта технология позволяет жидкому материалу выстреливать из иглы, застывать в воздухе и прикрепляться к объектам. Подобная технология в будущем найдет свое применение, пусть и не среди супергероев, но в таких важных сферах как медицина и робототехника, пишет ScienceDaily.

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Волокна, разработанные в лаборатории Tufts Silklab, изготовлены из фиброина шелка — белка, получаемого из вареных коконов шелкового мотылька. При выдавливании через иглу шелковый раствор застывает при контакте с воздухом, образуя прочные, липкие волокна.

Природа, в частности пауки и насекомые, послужила источником вдохновения для этой инновации. Хотя материалы на основе шелка ранее использовались для изготовления клеев, датчиков и покрытий, воспроизведение сложных свойств паучьего шелка — таких, как прочность и эластичность, представляло собой серьезную проблему.

Прорыв произошел, когда Марко Ло Прести, доцент-исследователь, случайно обнаружил способ быстрого формирования волокон при очистке стеклянной посуды ацетоном во время эксперимента, не имеющего отношения к будущей разработке, процесс создания которой был опубликован в журнале Advanced Functional Materials. Исследовательская группа усовершенствовала процесс, добавив допамин и хитозан, что значительно повысило прочность и липкость волокон.

Допамин ускорил переход из жидкого состояния в твердое, а хитозан увеличил прочность волокон на разрыв в 200 раз. В отличие от натуральных пауков, которые должны физически плести паутину, новая технология позволяет выстреливать волокнами и приклеивать их к объектам дистанционно. Ло Прести подчеркнул, что, хотя проект связан природой, он в большей степени "вдохновлен супергероями", поскольку имитирует способность Человека-паука стрелять паутину, а не плести ее.

Эта новая технология на основе шелка, хотя и не такая прочная, как натуральный паучий шелк, показывает большие перспективы для различных применений, включая робототехнику, медицину и материаловедение. Соединив природные разработки с фантазией из комиксов, исследователи с оптимизмом смотрят на будущие разработки материалов на основе столько перспективного и еще не до конца изученного шелка.

Ранее Фокус писал о клопах-убийцах, использующих смертоносный инструмент для захвата добычи. Ученые обнаружили редкий пример насекомых, использующих дополнительные инструменты и хитрость, чтобы одолеть соперников.

Также Фокус писал о том, что огромные "пауки-скромники" стремительно распространяются по многим городам. Многие люди испытывают, мягко говоря, неприятные ощущения, сталкиваясь с пауками. Людям с арахнофобией стоит приготовиться, ведь ученые предупредили, что большой и страшный представитель этого семейства все стремительнее распространяется по планете.