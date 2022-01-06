Вслед за Моргенштерном: рэпер Face выехал из России из-за давления властей

Музыкант за несколько месяцев до иммиграции жаловался на угрозы и отмену концертов по городам России.

Российский рэпер Face (Иван Дремин) был вынужден покинуть страну из-за давления со стороны властей. Об этом сообщила его тетя, замглавы общественной палаты Башкирии Кристина Недорезова-Дремина.

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Рэпер Face — выезд из России

По ее словам, рэпер Face очень любит Россию и хотел бы в ней жить, однако ему пришлось покинуть территорию страны.

"К сожалению, Ваня больше не живет в России. Он очень любит Россию и хочет тут жить. Его вынудили покинуть страну", — написала Кристина Недорезова-Дремина в своем Facebook, однако через время удалила все комментарии, связанные с племянником.

Страна, в которую рэпер Face переехал на фоне давления российских властей, не называется.

Информацию об отъезде Ивана Дремина из РФ также подтвердил бывший глава общественной палаты Башкирии Ростислав Мурзагулов, но и его комментарий был удален из соцсетех через время.

В своей публикации экс-чиновник выразил надежду, что рэпер Face вернется в Россию, в которой он не будет врагом для государства. Тетя Ивана Дремина отказалась комментировать журналистам информацию об отъезде исполнителя и свою удаленную публикацию в Facebook. С менеджером Face Богданом Дреминым корреспондентам не удалось пообщаться.

Таким образом, российский рэпер Иван Дремин покинул территорию России вслед за другим исполнителем Моргенштерном, которого глава Следкома РФ Александр Бастрыкин обвинил в торговле наркотиками через соцсети.

На портале "Актион", на котором собрана информация о деятельности контрагентов в России, сказано, что менеджер российского рэп-исполнителя Богдан Дремин ликвидировал свое ИП со специализацией "Деятельность в области исполнительских искусств".

Рэпер Face — давление властей и отмена концертов в России

Напомним, что в конце сентября рэпер Face сообщил об отмене своих концертов в Новосибирске и Красноярске на фоне угроз со стороны местных властей.

"На момент написания этого поста давление оказывается и в остальных городах тура – Омске, Нижнем Новгороде, Самаре и др. Формулировка везде одна и та же: "Вот именно этого артиста проводить крайне нежелательно. Не послушаетесь – ждите серьезных неприятностей", — писал российский рэп-исполнитель в своем Instagram, однако через время публикация была удалена.

Как утверждал рэпер Face, угрозы со стороны силовиков и топ-чиновников поступали организаторам концертов и собственникам концертных площадок. Клубам и концерт-холлам, которые игнорировали "обращения" властей, грозили масштабными проверками и закрытием.

Сентябрьское заявление рэпера Face комментировала глава Минкульта Новосибирской области Наталья Ярославцева. Чиновница предполагала, что концерт в областном центре могли отменить из-за продления карантина на территории РФ.

Рэпер Face (Иван Дремин) — российский рэп-исполнитель, который родился в 1997 году в Уфе. Иван Дремин получил среднее образование, однако по результатам ЕГЭ не смог поступить в вуз. После учебы рэпер Face устроился в гостиницу на должность помощника администратора, однако бросил работу на следующий день. Музыкальная карьера Ивана Дремина началась в 2015 году — был записан мини-альбом "Проклятая печать". Популярность рэпер Face получил после клипа и трека "Гоша Рубчинский", на создание которого он потратил 200 рублей. За всю карьеру Иван Дремин записал пять студийных альбомов и снял более 10 клипов на свои композиции.

Отметим, что в 2019 году рэпер Face должен был выступить на масштабном митинге "Отпускай и допускай" в Москве. Акция протеста была приурочена выборам в Московскую городскую думу, на которые власти отказались регистрировать 30 независимых кандидатов.

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