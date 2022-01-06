Слідом за Моргенштерном: репер Face виїхав із Росії через тиск влади

Музикант за кілька місяців до імміграції скаржився на погрози та скасування концертів у містах Росії.

Російський репер Face (Іван Дрьомін) був змушений покинути країну через тиск з боку влади. Про це повідомила його тітка, заступниця голови громадської палати Башкирії Христина Недорезова-Дрьоміна.

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Репер Face — виїзд з Росії

За її словами, репер Face дуже любить Росію і хотів би у ній жити, проте йому довелося залишити територію країни.

"На жаль, Ваня більше не живе в Росії. Він дуже любить Росію і хоче тут жити. Його змусили покинути країну", — написала Христина Недорезова-Дрьоміна у своєму Facebook, проте через якийсь час видалила всі коментарі, пов'язані з племінником.

Країна, в яку репер Face переїхав через тиск російської влади, не називається.

Інформацію про від'їзд Івана Дрьоміна з РФ також підтвердив колишній глава громадської палати Башкирії Ростислав Мурзагулов, але його коментар був видалений із соцмереж через певний час.

У своїй публікації ексчиновник висловив сподівання, що репер Face повернеться до Росії, де він не буде ворогом для держави. Тітка Івана Дрьоміна відмовилася коментувати журналістам інформацію про від'їзд виконавця та свою видалену публікацію у Facebook. З менеджером Face Богданом Дрьоміним кореспондентам не вдалося поспілкуватися.

Таким чином, російський репер Іван Дрьомін залишив територію Росії за іншим виконавцем Моргенштерном, якого голова Слідкому РФ Олександр Бастрикін звинуватив у торгівлі наркотиками через соцмережі.

На порталі "Актіон", на якому зібрана інформація про діяльність контрагентів у Росії, сказано, що менеджер російського реп-виконавця Богдан Дрьомін ліквідував своє ІП зі спеціалізацією "Діяльність у галузі виконавських мистецтв".

Репер Face — тиск влади та скасування концертів у Росії

Нагадаємо, що наприкінці вересня репер Face повідомив про відміну своїх концертів у Новосибірську та Красноярську на тлі загроз з боку місцевої влади.

"На момент написання цього посту тиск чиниться і в інших містах туру — Омську, Нижньому Новгороді, Самарі та ін. Формулювання скрізь одне й те саме: "От саме цього артиста проводити вкрай небажано. Не послухаєтеся — чекайте на серйозні неприємності", — писав російський реп-виконавець у своєму Instagram, проте через деякий час публікація була видалена.

Як стверджував репер Face, погрози з боку силовиків та топчиновників надходили організаторам концертів та власникам концертних майданчиків. Клубам та концерт-холам, які ігнорували "звернення" влади, погрожували масштабними перевірками та закриттям.

Вересневу заяву репера Face коментувала голова Мінкульту Новосибірської області Наталія Ярославцева. Чиновниця передбачала, що концерт в обласному центрі могли скасувати через продовження карантину на території РФ.

Репер Face (Іван Дрьомін) — російський реп-виконавець , який народився 1997 року в Уфі. Іван Дремін здобув середню освіту, проте за результатами ЄДІ не зміг вступити до вишу. Після навчання репер Face влаштувався у готель на посаду помічника адміністратора, проте покинув роботу наступного дня. Музична кар'єра Івана Дрьоміна розпочалася у 2015 році — було записано міні-альбом "Проклятая печать". Популярність репер Face отримав після кліпу та треку "Гоша Рубчинський", на створення якого він витратив 200 рублів. За всю кар'єру Іван Дрьомін записав п'ять студійних альбомів та зняв понад 10 кліпів на свої композиції.

Зазначимо, що у 2019 році репер Face мав виступити на масштабному мітингу "Відпускай та припускай" у Москві. Акція протесту була присвячена виборам до Московської міської думи, на які влада відмовилася реєструвати 30 незалежних кандидатів.

Також Фокус у своїй статті розбирався, чому в Україні такий популярний російський реп.