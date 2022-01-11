В Букингемском дворце раскрыли смысл черно-белых фото Кейт Миддлтон к ее юбилею

Жена принца Уильяма отдала дань уважения королевской фотографии и в точности повторила образ 80-летней давности.

Несмотря на то, что герцогиня Кембриджская отметила свой 40-летний юбилей еще 9 января, вот уже несколько дней не утихают обсуждения серии портретов, которые Кенсингтонский дворец представил к 40-летию Кейт Миддлтон. Как пишет Daily Mail, на такие фото жену принца Уильяма, которая изучала историю искусств в Сент-Эндрюсском университете, вдохновили работы Сесила Битона, снимавшего членов монаршей семьи более 40 лет.

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Как рассказали в Букингемском дворце, каждый из трех портретов раскрывает отдельный аспект личности герцогини. На классическом черно-белом снимке, где она смотрит вдаль, показала ее царственная сторона. Более неформальный образ современной женщины запечатлен на фото, на котором Кэтрин позирует в красном платье от Alexander McQueen. Портрет крупным планом демонстрирует открытость герцогини.

Но вернемся к черно-белому снимку. Как рассказали источники при дворе, изучая работы Битона, фотографировавшего королеву, принцессу Маргарет и королеву-мать, Кейт была впечатлена и вдохновлена его мастерством "классического снимка". При обсуждении фотосессии с итальянским фэшн-фотографом Паоло Роверси Кейт во многом ориентировалась именно на почерк Битона.

"Удивительно, насколько этот портрет… перекликается с портретом Сесила Битона, изображающим королеву-мать в 1939 году. Обе женщины были одного возраста, обе были довольно застенчивыми и честными, обе имели своих любимых дизайнеров для официальных мероприятий в (у Кейт есть Сара Бертон, а у королевы-матери это был Норман Хартнелл) и обе отдают предпочтение романтической, сказочной школе фотографии к своим юбилеям", – говорит Лиза Армстронг, редактор отдела моды Daily Telegraph.

[ + – ] Королева-мать в 1939 году и Кейт Миддлтон – в 2021-м Фото: The Daily Mail

Сходство между двумя снимками очень и очень бросается в глаза: стиль, поза и постановка цвета практически аналогичны.

Сесил Битон снимал королевскую семью более 40 лет. Он фотографировал свадьбу герцога и герцогини Виндзорских, принцессу-подростка Маргарет для британского Vogue и был выбран в качестве официального фотографа на коронации Елизаветы II в 1953 году.

[ + – ] Принцесса Маргарет в объективе Сесила Битона для британского Vogue Фото: The Daily Mail

Известный своим редким остроумием, Сесил был любимцем королевы-матери, которая познакомила его с представителями высших кругов британской аристократии.

Фотограф Кейт, Паоло Роверси, более известен своими работами в сфере высокой моды и съемками знаменитостей. Он снимал супермодель Кейт Мосс, кампании для дизайнеров Dior и Yves Saint Laurent, а также превратил календарь Pirelli из снимков в бикини в более художественный продукт.

Напомним, на черно-белых снимках Кейт позирует в серьгах из коллингвудского жемчуга и бриллиантов принцессы Дианы, а на портрете сбоку видно ее обручальное кольцо, ранее принадлежавшее покойной матери принца Уильяма.

[ + – ] Герцогиня Кембриджская в объективе Паоло Роверси

Портреты герцогини станут частью постоянной коллекции Национальной портретной галереи, покровительницей которой является Кейт – сама увлеченный фотограф.

Получив тысячи поздравлений к своему юбилею, жена будущего короля Великобритании отреагировала на такое проявление внимания.