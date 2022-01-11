У Букінгемському палаці розкрили сенс чорно-білих фото Кейт Міддлтон до її ювілею

Дружина принца Вільяма віддала шану королівської фотографії й точно повторила образ 80-річної давності.

Незважаючи на те, що герцогиня Кембриджська відзначила свій 40-річний ювілей ще 9 січня, уже кілька днів не вщухають обговорення серії портретів, які Кенсінгтонський палац представив до 40-річчя Кейт Міддлтон. Як пише Daily Mail, на такі фото дружину принца Вільяма, яка вивчала історію мистецтв у Сент-Ендрюському університеті, надихнули роботи Сесіла Бітона, який знімав членів монаршої сім'ї понад 40 років.

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Як розповіли в Букінгемському палаці, кожен із трьох портретів розкриває окремий аспект особистості герцогині. На класичному чорно-білому знімку, де вона дивиться в далечінь, показана її царствена сторона. Більш неформальний образ сучасної жінки зображений на фото, на якому Кетрін позує в червоній сукні від Alexander McQueen. Крупним планом портрет демонструє відкритість герцогині.

Але повернемось до чорно-білого знімку. Як розповіли джерела при дворі, вивчаючи роботи Бітона, який фотографував королеву, принцесу Маргарет та королеву-мати, Кейт була вражена та натхненна його майстерністю "класичного знімку". Під час обговорення фотосесії з італійським фешн-фотографом Паоло Роверсі Кейт багато в чому орієнтувалася саме на почерк Бітона.

"Дивно, наскільки цей портрет ... перегукується з портретом Сесіла Бітона, що зображує королеву-мати в 1939 році. Обидві жінки були одного віку, обидві були досить сором'язливими та чесними, обидві мали своїх улюблених дизайнерів для офіційних заходів (у Кейт є Сара Бертон, а у королеви-матері це був Норман Гартнелл) і обидві віддають перевагу романтичній, казковій школі фотографії до своїх ювілеїв", — каже Ліза Армстронг, редакторка відділу моди Daily Telegraph.

[ + – ] Королева-мати у 1939 році та Кейт Міддлтон – у 2021-му Фото: The Daily Mail

Подібність між двома знімками дуже й дуже впадає у вічі: стиль, поза та постановка кольору практично аналогічні.

Сесіл Бітон знімав королівську сім'ю понад 40 років. Він фотографував весілля герцога та герцогині Віндзорських, принцесу-підлітка Маргарет для британського Vogue і був обраний як офіційний фотограф на коронації Єлизавети II у 1953 році.

[ + – ] Принцеса Маргарет в об'єктиві Сесіла Бітона для британського Vogue Фото: The Daily Mail

Відомий своєю рідкісною дотепністю, Сесіл був улюбленцем королеви-матері, яка познайомила його з представниками вищих кіл британської аристократії.

Фотограф Кейт, Паоло Роверсі, більш відомий своїми роботами у сфері високої моди та зйомками знаменитостей. Він знімав супермодель Кейт Мосс, кампанії для дизайнерів Dior і Yves Saint Laurent, а також перетворив календар Pirelli зі знімків у бікіні на більш художній продукт.

Нагадаємо, на чорно-білих знімках Кейт позує в сережках із колінгвудських перлів і діамантів принцеси Діани, а на портреті збоку видно її обручку, яка раніше належала покійній матері принца Вільяма.

[ + – ] Герцогиня Кембриджська в об'єктиві Паоло Роверсі

Портрети герцогині стануть частиною постійної колекції Національної портретної галереї, покровителькою якої є Кейт – вона сама затятий фотограф.

Отримавши тисячі поздоровлень до свого ювілею, дружина майбутнього короля Великої Британії відреагувала на такий вияв уваги.