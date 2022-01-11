Модный блогер показала, с чем носить широкие джинсы с высокой посадкой (видео)

Широкие джинсы – один из хитов зимы 2022. Однако, учитывая их универсальность, вряд ли они станут менее актуальными и в более теплое время года.

Блогер из Великобритании Лидия Роуз, у которой в Instagram более 2,7 млн подписчиков, продемонстрировала, что подобрать к широким джинсам с высокой посадкой, чтобы создать эффектный образ, который будет актуален не только в холодное время года при наличии теплой верхней одежды, но и станет отличным вариантом для весны и даже для свежих летних вечеров.

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Девушка предлагает носить модные в этом сезоне джинсы со свободной "жатой" белой рубашкой оверсайз. Дополнит образ, сделав его максимально женственным, обувь на высоком каблуке.

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Лидия часто предлагает своим подписчикам варианты, как сочетать базовые вещи гардероба и как их носить, чтобы получить каждый раз новый и стильный аутфит. Например, она может закатать футболку, надеть рубашку задом наперед или превратить парой движений водолазку в стильный кроп-топ. Для нее нормальным является использовать шнурок или платок вместо ремня, купить ультрамодную цепочку на джинсы не в Zara, а в отделе ремонта ключей в 10 раз дешевле.

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Ее подход к моде и лайфхаки, как выглядеть на миллион при минимальных затратах, сделали блог Лидии очень популярным, и подписчики считают его действительно полезным.

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