Модна блогерка показала, з чим носити широкі джинси з високою посадкою (відео)

Широкі джинси – один із хітів зими 2022. Проте, враховуючи їх універсальність, навряд чи вони стануть менш актуальними і в теплішу пору року.

Блогерка із Великобританії Лідія Роуз, у якої в Instagram понад 2,7 млн підписників, продемонструвала, що підібрати до широких джинсів із високою посадкою, щоб створити ефектний образ, який буде актуальним не лише в холодну пору року за наявності теплого верхнього одягу, а й стане чудовим варіантом для весни та навіть для свіжих літніх вечорів.

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Дівчина пропонує носити модні цього сезону джинси з вільною "жатою" білою сорочкою оверсайз. Доповнить образ, зробивши його максимально жіночним, взуття на високих підборах.

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Лідія часто пропонує своїм підписникам варіанти, як поєднувати базові речі гардеробу та як їх носити, щоб отримати щоразу новий і стильний аутфіт. Наприклад, вона може закатати футболку, надягти сорочку задом наперед або перетворити парою рухів водолазку на стильний кроп-топ. Для неї нормальним є використовувати шнурок або хустку замість ременя, купити ультрамодний ланцюжок на джинси не в Zara, а у відділі ремонту ключів у 10 разів дешевше.

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Її підхід до моди та лайфхаки, як мати вигляд на мільйон за мінімальних витрат, зробили блог Лідії дуже популярним, і підписники вважають його справді корисним.

Раніше ми розповідали про наймодніші джинси, а також писали про те, які штани будуть популярними ранньою весною.