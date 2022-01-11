Модна блогерка показала, з чим носити широкі джинси з високою посадкою (відео)
Широкі джинси – один із хітів зими 2022. Проте, враховуючи їх універсальність, навряд чи вони стануть менш актуальними і в теплішу пору року.
Блогерка із Великобританії Лідія Роуз, у якої в Instagram понад 2,7 млн підписників, продемонструвала, що підібрати до широких джинсів із високою посадкою, щоб створити ефектний образ, який буде актуальним не лише в холодну пору року за наявності теплого верхнього одягу, а й стане чудовим варіантом для весни та навіть для свіжих літніх вечорів.
Дівчина пропонує носити модні цього сезону джинси з вільною "жатою" білою сорочкою оверсайз. Доповнить образ, зробивши його максимально жіночним, взуття на високих підборах.
Лідія часто пропонує своїм підписникам варіанти, як поєднувати базові речі гардеробу та як їх носити, щоб отримати щоразу новий і стильний аутфіт. Наприклад, вона може закатати футболку, надягти сорочку задом наперед або перетворити парою рухів водолазку на стильний кроп-топ. Для неї нормальним є використовувати шнурок або хустку замість ременя, купити ультрамодний ланцюжок на джинси не в Zara, а у відділі ремонту ключів у 10 разів дешевше.
Її підхід до моди та лайфхаки, як мати вигляд на мільйон за мінімальних витрат, зробили блог Лідії дуже популярним, і підписники вважають його справді корисним.
Раніше ми розповідали про наймодніші джинси, а також писали про те, які штани будуть популярними ранньою весною.