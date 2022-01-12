Узкие брюки и пальто оверсайз. Анджелина Джоли продемонстрировала стильный образ

Знаменитость вместе с дочерью Вивьен съездила за продуктами в один из фермерских магазинов Лос-Анджелеса.

46-летняя оскароносная американская актриса Анджелина Джоли не изменяет чувству стиля и черному цвету, что в очередной раз продемонстрировала, отправившись с 13-летней дочерью Вивьен за продуктами на ферму Bristol Farms в Лос-Анджелесе, где их и застукали папарацци, пишет Daily Mail.

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Похоже, Джоли внимательно следит за трендами, поскольку выбрала для похода за едой модное черное пальто оверсайз, черные узкие укороченные джинсы, пару черных кожаных боьинок, а дополнял весь образ традиционные темные очки и черная сумочка на сгибе руки.

Вивьен была одета куда более демократично: в белую толстовку с круглым вырезом, шорты и ​​кроссовки Nike.

Мать и дочь, лица которых были спрятаны за защитными масками, вынесли из магазина несколько сумок с продуктами, а также упаковку газированной воды в банках.

[ + – ] Анджелина Джоли и Вивьен Джоли-Питт

Как отмечает издание, Джоли успевает уделять время не только своим шести детям, трое из которых приемные, но и находит время для работы с подростками по всему миру, чтобы улучшить их образование в области науки, технологий, инженерии и математики.

Звезда "Вечных" делает это в партнерстве с программой своего приемного 20-летнего сына Мэддокса. Недавно актриса поделилась постом в Instagram, в котором подробно описала свою недавнюю работу, добавив, что ей "нравится" видеть, как молодые женщины преуспевают.

Фонд MJP занимается сокращением крайней нищеты в сельских районах, защитой окружающей среды и сохранением дикой природы в сельской местности на северо-западе Камбоджи.

Джоли впервые посетила Камбоджу в 2000 году, когда снималась в фильме "Лара Крофт: Расхитительница гробниц". Ее поразила красота страны и теплота камбоджийцев. Через год она вернулась с Агентством ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Она усыновила ребенка из Камбоджи, а в 2003 году основала программу, названную именем ее сына, Мэддокса Джоли, которая сегодня называется Фондом Мэддокса Джоли-Питта (MJP).

Напомним, недавно певец The Weeknd намекнул на то, что у него отношения с известной актрисой. О романе пары заговорили после того, как исполнитель и звезда кино сходили на несколько свиданий.