Вузькі штани та пальто оверсайз. Анджеліна Джолі продемонструвала стильний образ

Знаменитість разом із дочкою Вів'єн з'їздила за продуктами в один із фермерських магазинів Лос-Анджелесу.

46-річна оскароносна американська акторка Анджеліна Джолі не змінює почуття стилю та чорного кольору, що вона вкотре продемонструвала, коли поїхала зі своєю 13-річною донькою Вів'єн за продуктами на ферму Bristol Farms у Лос-Анджелесі, де їх спіймали папараці, пише Daily Mail.

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Схоже, Джолі уважно стежить за трендами, оскільки обрала для походу за їжею модне чорне пальто оверсайз, чорні вузькі вкорочені джинси, пару чорних шкіряних чобіт, а доповнювали весь образ традиційні темні окуляри та чорна сумочка на згині руки.

Вів'єн була одягнена куди більш демократично: у білу толстовку з круглим вирізом, шорти та кросівки Nike.

Мати та донька, обличчя яких були заховані за захисними масками, винесли з магазину кілька сумок із продуктами, а також упаковку газованої води у банках.

[ + – ] Анджеліна Джолі та Вів'єн Джолі-Пітт

Як зазначає видання, Джолі встигає приділяти час не лише своїм шістьом дітям, троє з яких прийомні, але й знаходить час для роботи з підлітками по всьому світу, щоб покращити їхню освіту в галузі науки, технологій, інженерії та математики.

Зірка "Вічних" робить це в партнерстві з програмою свого прийомного 20-річного сина Меддокса. Нещодавно акторка поділилася дописом в Instagram, у якому докладно описала свою нещодавню роботу, додавши, що їй "подобається" бачити, як молоді жінки процвітають.

Фонд MJP займається скороченням крайніх злиднів у сільських районах, захистом довкілля і збереженням дикої природи у сільській місцевості на північному заході Камбоджі.

Джолі вперше відвідала Камбоджу в 2000 році, коли знімалася у фільмі "Лара Крофт: Розкрадача гробниць". Її вразила краса країни та теплота камбоджійців. Через рік вона повернулася з Агентством ООН у справах біженців (УВКБ ООН). Вона всиновила дитину з Камбоджі, а в 2003 році заснувала програму, названу ім'ям її сина, Меддокса Джолі, яка сьогодні називається Фондом Меддокса Джолі-Пітта (MJP).

Нагадаємо, нещодавно співак The Weeknd натякнув на те, що має стосунки з відомою акторкою. Про роман пари заговорили після того, як виконавець та зірка кіно сходили на кілька побачень.