Ребел Уилсон раскрыла секрет своего похудения на десятки килограммов

Знаменитость за несколько месяцев изменилась до неузнаваемости.

41-летняя австралийская актриса и стендап-комедиант Ребел Уилсон в интервью Apple Fitness+ рассказала, как ей удалось избавиться от более 30 килограммов лишнего веса и стать обладательницей подтянутой и стройной фигуры.

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Ранее актриса сообщала, что, прежде всего, правильно питается и занимается спортом больше 45 минут в день. Тем не менее, в новом разговоре Ребел отметила, что главным оружием в борьбе с лишними килограммами стала ходьба.

[ + – ] Ребел Уилсон до и после похудения.

"Врач сказал мне: "Ребел, лучший способ избавиться от нежелательных жировых отложений – просто ходить", – отметила актриса. "Необязательно высокая интенсивность, необязательно подъем в гору, просто умеренная ходьба по часу в день", — добавила 41- летняя знаменитость, которая смогла сбросить более 30 килограммов за несколько месяцев.

[ + – ] Ребел Уилсон похудела более чем на 30 килограммов.

Ранее актриса Ребел Уилсон делилась снимками, на которых демонстрировала подтянутую фигуру в топе и лосинах, которые подписала словами "возрождение Ребел".

Напомним, Ребел Уилсон раскрывала и другие методы похудения. В частности, она призналась, что вечером вместо чая с конфетами выпивает бутылку воды или принимает ванну с пенкой.