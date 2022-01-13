Ребел Вілсон розкрила секрет свого схуднення на десятки кілограмів

Знаменитість за кілька місяців змінилася до невпізнання.

41-річна австралійська акторка та стендап-комедіантка Ребел Вілсон в інтерв'ю Apple Fitness+ розповіла, як їй вдалося позбавитися понад 30 кілограмів зайвої ваги та стати володаркою підтягнутої та стрункої фігури.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Раніше акторка повідомляла, що насамперед правильно харчується та займається спортом понад 45 хвилин на день. Проте в новій розмові зазначила, що головною зброєю в боротьбі із зайвими кілограмами стала ходьба.

[ + – ] Ребел Вілсон до та після схуднення.

"Лікар сказав мені: "Ребел, найкращий спосіб позбутися небажаних жирових відкладень – просто ходити", – зазначила акторка. "Необов'язково висока інтенсивність, необов'язково підйом у гору, просто помірна ходьба по годині на день", — додала 41-річна знаменитість, яка змогла скинути понад 30 кілограмів за кілька місяців.

[ + – ] Ребел Вілсон схуднула на понад 30 кілограмів.

Раніше акторка Ребел Вілсон ділилася знімками, на яких демонструвала підтягнуту фігуру в топі та лосинах, які підписала словами "відродження Ребел".

Нагадаємо, Ребел Вілсон розкривала й інші методи схуднення. Зокрема вона зізналася, що ввечері замість чаю з цукерками випиває пляшку води або приймає ванну з пінкою.