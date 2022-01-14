Хозяин уникальной кошки Лил Баб представил нового питомца с не менее экзотической внешностью

Как и Лил Баб, Мистер Марблс имеет ряд патологий, что повлияло на его внешний вид.

Майк Бридавски, владелец кошки Лил Баб, у которой были миллионы подписчиков в Instagram и Facebook, умершей в восьмилетнем возрасте в 2019 году от агрессивной формы костной инфекции, наконец нашел нового питомца, у которого оказалась не менее необычная внешность, чем у его предшественницы. На странице в соцсети он опубликовал снимок с котом по кличке Мистер Марблс.

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"Я очень рад официально представить вам нашего нового волшебного космического кота @itsmistermarbles. Мы взяли его из нашего местного приюта, и это действительно волшебное существо, несомненно, посланное нам нашей любимой Баб. Он весит пять фунтов (чуть больше двух кг), у него впечатляющее кривозубие, голова в форме пончика, огромные голубые глаза и полудлинный хвост двойной ширины, который, вероятно, принадлежал еноту в прошлой жизни. Что еще более важно, он обладает той же магической энергией, которая приносит чистую радость и удивление любому, кто встречает его, и я буквально плакал от радости, когда впервые держал его на коленях по пути домой из приюта, – то же самое чувство, которое я испытал первый раз, когда вез домой Баб 11 лет назад", – пишет Майк.

[ + – ] Майк Бридавски и его новый питомец

По его словам, вся его семья, включая домашних животных, буквально прикипела к Мистеру Марблсу.

"Он следует за нами повсюду, прижимается каждый раз, когда мы садимся, и тихо спит рядом с нами ночью", – продолжил Бридавски.

Несмотря на казалось бы, небрежное и даже презрительное выражение лица Мистера Марблса на снимке, Бридавски отметил:

"Не позволяйте его лицу обмануть вас, он невероятно счастлив, любопытен, уверен в себе и иногда немного сбит с толку".

"Я действительно с нетерпением жду возможности рассказать больше о жизни и приключениях Мистера Марблса с помощью видео и фотографий, поскольку он продолжает наследие и миссию Баб по помощи домашним животным с особыми потребностями", – заключил он, прежде чем поделиться официальным профилем кота в Instagram, где подписчики могут следить за животным.

Что касается Лил Баб, то одна из самых известных кошек умерла во сне 1 декабря 2019 года. Бридавски спас ее в 2011 году после того, как ее нашли в сарае для инструментов в Индиане вместе с ее братьями, сестрами и матерью. Как написано на ее веб-сайте, у Баб было "множество генетических аномалий". Она была перманентным котенком, что означало, что она оставалась размером с котенка всю свою жизнь, и у нее был "крайний случай карликовости", поэтому ее конечности были непропорционально маленькими по сравнению с остальным телом, что мешало ей передвигаться. Ее нижняя челюсть была короче верхней, и у нее никогда не вырастал полный набор зубов, из-за чего ее язык свисал изо рта. Но это не остановило ее аппетит и популярность. Лил Баб набрала более 2,3 миллиона подписчиков в Instagram и около 3 миллионов подписчиков в Facebook за свои 8 лет.

Спустя два года после ее смерти Майк опубликовал трогательный пост памяти животного:

"Я не думаю, что у меня хватит эмоциональной энергии, чтобы написать что-то лучше, чем то, что я написал для Баб в день ее смерти, ровно два года назад, поэтому я хотел бы поделиться с вами тем, что я написал в тот день (или, по крайней мере, близкое к тому). Трудно понять, не говоря уже о том, чтобы выразить словами, что для меня значила Баб и как она изменила мою жизнь. Без колебаний я могу с уверенностью сказать, что самой удивительной частью всего опыта было просто то, что у меня была Баб. Это были не только путешествия, внимание или общение со знаменитостями. И дело было не в диком опыте, фантастических возможностях или неожиданном успехе. Моя любимая часть всего этого заключалась в том, чтобы просто быть с ней каждый божий день… Сам факт существования такого невозможного сочетания чистоты, невинности, вдохновения, биологической невозможности и чистой привлекательности был достаточно ошеломляющим, но иметь возможность жить, заботиться и быть так духовно и физически близко к реальной жизни Баб, возможно, самому удивительному существу на планете, была величайшей привилегией, которую я когда-либо знал. Я навсегда польщен и потрясен тем, что она выбрала меня своим опекуном".

[ + – ] Майк со своей любимицей Лил Баб

Майк рассказал, что Баб научила его всему, что он знает о безусловной любви.

"Она свела меня с моей женой Стейси, и, благодаря ей, у нас родились наши прекрасные дети Роско и Лула. Баб была постоянным источником тепла и любви в нашей жизни в течение последних 8 лет, и сказать, что мы скучаем по ней, было бы преуменьшением. Наследие Баб живет. Она оказала глубокое влияние на мир защиты животных и на жизнь людей во всем мире. Она основала первый национальный фонд для домашних животных с особыми потребностями, стала объектом новаторских генетических и биологических исследований и собрала более миллиона долларов для нуждающихся животных".

[ + – ] Майк Бридавскис женой Стейси и Лил Баб

Мистер Марблс вполне может повторить успех Лил Баб. Всего за две недели после регистрации его страницы в Instagram на нее уже подписались свыше 58 тысяч человек.

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