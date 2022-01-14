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Господар унікальної кішки Ліл Баб представив нового вихованця з не менш екзотичною зовнішністю

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Містер Марблс
Фото: Mister Marbles/Instagram | Містер Марблс

Як і Ліл Баб, Містер Марблс має низку патологій, що вплинуло на його зовнішній вигляд.

Майк Брідавскі, власник кішки Ліл Баб, у якої були мільйони передплатників у Instagram і Facebook і яка померла у восьмирічному віці у 2019 році від агресивної форми кісткової інфекції, нарешті знайшов нового вихованця, у якого виявилася не менш незвичайна зовнішність, ніж у його попередниці. На сторінці в соцмережі він опублікував знімок із котом на прізвисько Містер Марблс.

"Я дуже радий офіційно представити вам нашого нового чарівного космічного кота @itsmistermarbles. Ми взяли його з нашого місцевого притулку, і це справді чарівна істота, безсумнівно, послана нам нашою улюбленою Баб. Він важить п'ять фунтів (трохи більше двох кг), у нього вражаюча кривозубість, голова у формі пончика, величезні блакитні очі і напівдовгий хвіст подвійної ширини, який, імовірно, належав єноту в минулому житті, що ще важливіше, він має ту саму магічну енергію, яка приносить чисту радість і подив будь-кому, хто зустрічає його. І я буквально плакав від радості, коли вперше тримав його на колінах по дорозі додому з притулку, – те саме почуття, яке я відчув перший раз, коли віз додому Баб 11 років тому", – пише Майк.

Майк Брідавскі та його новий вихованець

За його словами, вся його сім'я, включаючи свійських тварин, буквально прикипіла до Містера Марблса.

"Він слідує за нами всюди, притискається щоразу, коли ми сідаємо, і тихо спить поруч із нами вночі", — продовжив Брідавскі.

Незважаючи на здавалося б, недбалий і навіть зневажливий вираз обличчя Містера Марблса на знімку, Брідавскі зазначив:

"Не дозволяйте його обличчю обдурити вас, він неймовірно щасливий, цікавий, впевнений у собі й іноді трохи спантеличений".

"Я дійсно з нетерпінням чекаю можливості розповісти більше про життя та пригоди Містера Марблса за допомогою відео та фотографій, оскільки він продовжує спадщину та місію Баб із допомоги домашніх тварин із особливими потребами", — підсумував він, перш ніж поділитися офіційним профілем кота в Instagram, де підписники можуть стежити за твариною.

Щодо Ліл Баб, то одна з найвідоміших кішок померла уві сні 1 грудня 2019 року. Брідавскі врятував її у 2011 році після того, як її знайшли в сараї для інструментів в Індіані разом із її братами, сестрами та матір'ю. Як написано на її вебсайті, у Баб була "безліч генетичних аномалій". Вона була перманентним кошеням, що означало, що вона залишалася розміром із кошеня все своє життя, і в неї був "крайній випадок карликовості", тому її кінцівки були непропорційно маленькими порівняно з рештою тіла, що заважало їй пересуватися. Її нижня щелепа була коротша за верхню, і в неї ніколи не виростав повний набір зубів, через що її язик звисав із рота. Але це не зупинило її апетит і популярність. Ліл Баб набрала понад 2,3 мільйона підписників у Instagram та близько 3 мільйонів підписників у Facebook за свої 8 років.

Через два роки після її смерті Майк опублікував зворушливий пост пам'яті тварини.

"Я не думаю, що в мене вистачить емоційної енергії, щоб написати щось краще, ніж те, що я написав для Баб у день її смерті, рівно два роки тому, тому я хотів би поділитися з вами тим, що я написав у той день (або, принаймні, близьке до того.) Важко зрозуміти, не кажучи вже про те, щоб висловити словами, що для мене означала Баб і як вона змінила моє життя. Без вагань я можу з упевненістю сказати, що найдивовижнішою частиною всього досвіду було те, що в мене була Баб. Це були не тільки подорожі, увага чи спілкування зі знаменитостями, і справа була не в дикому досвіді, фантастичних можливостях чи несподіваному успіху. Моя улюблена частина всього цього полягала в тому, щоб просто бути з нею кожен божий день… Сам факт існування такого неможливого поєднання чистоти, невинності, натхнення, біологічної неможливості та чистої привабливості був досить приголомшливим, але мати можливість жити, дбати й бути так духовно та фізично близько до реального життя Баб, можливо, найдивовижнішої істоти на планеті, було найбільшим привілеєм, який я коли-небудь знав. Я назавжди задоволений і вражений тим, що вона обрала мене своїм опікуном.

Майк зі своєю улюбленицею Ліл Баб

Майк розповів, що Баб навчила його всьому, що він знає про безумовне кохання.

"Вона звела мене з моєю дружиною Стейсі, і, завдяки їй, у нас народилися наші прекрасні діти Роско та Лула. Баб була постійним джерелом тепла та кохання в нашому житті протягом останніх 8 років, і сказати, що ми сумуємо за нею, було б применшенням. Спадщина Баб живе, вона надала глибокий вплив на світ захисту тварин і на життя людей в усьому світі. Вона заснувала перший національний фонд для домашніх тварин із особливими потребами, стала об'єктом новаторських генетичних і біологічних досліджень і зібрала більше мільйона доларів для тварин".

Майк Брідавскі з дружиною Стейсі та Ліл Баб

Містер Марблс може повторити успіх Ліл Баб. За два тижні після реєстрації його сторінки в Instagram на неї вже підписалися понад 58 тисяч людей.

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