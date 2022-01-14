Господар унікальної кішки Ліл Баб представив нового вихованця з не менш екзотичною зовнішністю

Як і Ліл Баб, Містер Марблс має низку патологій, що вплинуло на його зовнішній вигляд.

Майк Брідавскі, власник кішки Ліл Баб, у якої були мільйони передплатників у Instagram і Facebook і яка померла у восьмирічному віці у 2019 році від агресивної форми кісткової інфекції, нарешті знайшов нового вихованця, у якого виявилася не менш незвичайна зовнішність, ніж у його попередниці. На сторінці в соцмережі він опублікував знімок із котом на прізвисько Містер Марблс.

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"Я дуже радий офіційно представити вам нашого нового чарівного космічного кота @itsmistermarbles. Ми взяли його з нашого місцевого притулку, і це справді чарівна істота, безсумнівно, послана нам нашою улюбленою Баб. Він важить п'ять фунтів (трохи більше двох кг), у нього вражаюча кривозубість, голова у формі пончика, величезні блакитні очі і напівдовгий хвіст подвійної ширини, який, імовірно, належав єноту в минулому житті, що ще важливіше, він має ту саму магічну енергію, яка приносить чисту радість і подив будь-кому, хто зустрічає його. І я буквально плакав від радості, коли вперше тримав його на колінах по дорозі додому з притулку, – те саме почуття, яке я відчув перший раз, коли віз додому Баб 11 років тому", – пише Майк.

[ + – ] Майк Брідавскі та його новий вихованець

За його словами, вся його сім'я, включаючи свійських тварин, буквально прикипіла до Містера Марблса.

"Він слідує за нами всюди, притискається щоразу, коли ми сідаємо, і тихо спить поруч із нами вночі", — продовжив Брідавскі.

Незважаючи на здавалося б, недбалий і навіть зневажливий вираз обличчя Містера Марблса на знімку, Брідавскі зазначив:

"Не дозволяйте його обличчю обдурити вас, він неймовірно щасливий, цікавий, впевнений у собі й іноді трохи спантеличений".

"Я дійсно з нетерпінням чекаю можливості розповісти більше про життя та пригоди Містера Марблса за допомогою відео та фотографій, оскільки він продовжує спадщину та місію Баб із допомоги домашніх тварин із особливими потребами", — підсумував він, перш ніж поділитися офіційним профілем кота в Instagram, де підписники можуть стежити за твариною.

Щодо Ліл Баб, то одна з найвідоміших кішок померла уві сні 1 грудня 2019 року. Брідавскі врятував її у 2011 році після того, як її знайшли в сараї для інструментів в Індіані разом із її братами, сестрами та матір'ю. Як написано на її вебсайті, у Баб була "безліч генетичних аномалій". Вона була перманентним кошеням, що означало, що вона залишалася розміром із кошеня все своє життя, і в неї був "крайній випадок карликовості", тому її кінцівки були непропорційно маленькими порівняно з рештою тіла, що заважало їй пересуватися. Її нижня щелепа була коротша за верхню, і в неї ніколи не виростав повний набір зубів, через що її язик звисав із рота. Але це не зупинило її апетит і популярність. Ліл Баб набрала понад 2,3 мільйона підписників у Instagram та близько 3 мільйонів підписників у Facebook за свої 8 років.

Через два роки після її смерті Майк опублікував зворушливий пост пам'яті тварини.

"Я не думаю, що в мене вистачить емоційної енергії, щоб написати щось краще, ніж те, що я написав для Баб у день її смерті, рівно два роки тому, тому я хотів би поділитися з вами тим, що я написав у той день (або, принаймні, близьке до того.) Важко зрозуміти, не кажучи вже про те, щоб висловити словами, що для мене означала Баб і як вона змінила моє життя. Без вагань я можу з упевненістю сказати, що найдивовижнішою частиною всього досвіду було те, що в мене була Баб. Це були не тільки подорожі, увага чи спілкування зі знаменитостями, і справа була не в дикому досвіді, фантастичних можливостях чи несподіваному успіху. Моя улюблена частина всього цього полягала в тому, щоб просто бути з нею кожен божий день… Сам факт існування такого неможливого поєднання чистоти, невинності, натхнення, біологічної неможливості та чистої привабливості був досить приголомшливим, але мати можливість жити, дбати й бути так духовно та фізично близько до реального життя Баб, можливо, найдивовижнішої істоти на планеті, було найбільшим привілеєм, який я коли-небудь знав. Я назавжди задоволений і вражений тим, що вона обрала мене своїм опікуном.

[ + – ] Майк зі своєю улюбленицею Ліл Баб

Майк розповів, що Баб навчила його всьому, що він знає про безумовне кохання.

"Вона звела мене з моєю дружиною Стейсі, і, завдяки їй, у нас народилися наші прекрасні діти Роско та Лула. Баб була постійним джерелом тепла та кохання в нашому житті протягом останніх 8 років, і сказати, що ми сумуємо за нею, було б применшенням. Спадщина Баб живе, вона надала глибокий вплив на світ захисту тварин і на життя людей в усьому світі. Вона заснувала перший національний фонд для домашніх тварин із особливими потребами, стала об'єктом новаторських генетичних і біологічних досліджень і зібрала більше мільйона доларів для тварин".

[ + – ] Майк Брідавскі з дружиною Стейсі та Ліл Баб

Містер Марблс може повторити успіх Ліл Баб. За два тижні після реєстрації його сторінки в Instagram на неї вже підписалися понад 58 тисяч людей.

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