Новый удар для королевы. Ветеринары уничтожили 26 лебедей Ее Величества

Решение о ликвидации 26 лебедей было принято после того, как перед этим семь птиц погибли, предположительно, из-за птичьего гриппа.

26 лебедей, проживающих на реке Темза в Виндзоре, уничтожили после того, как семь птиц были найдены мертвыми из-за, предположительно, птичьего гриппа, сообщает The Sun. Таким образом, на данный момент стая лебедей-шипунов Ее Величества сократилась на 33 особи.

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Департамент окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства вызвал ветеринаров в спасательный центр Swan Lifeline, который находится в километре от Виндзорского замка, для гуманной выбраковки лебедей. Представитель центра Дэвид Барбер проинформировал королеву о необходимости уничтожения птиц, чтобы не допустить дальнейшего распространения смертельного вируса. Елизавета II была очень опечалена этой новостью и попросила держать ее в курсе развития событий.

"Это кошмар, который может закончиться катастрофой. Я знаю, что королева всегда проявляет большую заботу о своей стае лебедей", – заявила журналистам 52-летняя Венди Хермон из Swan Support.

Короне принадлежат все лебеди-шипуны, самые распространенные из трех видов в Великобритании, обитающие в открытых водах государства, а монарх носит титул "сеньор лебедей".

[ + – ] Лебеди на Темзе Фото: The Sun

На Темзе каждое лето проводится традиционная ежегодная инвентаризация этих птиц. Церемония, известная как Swan Upping, восходит к XII веку, когда корона заявила о праве собственности на всех лебедей-шипунов без опознавательных знаков в открытых водах Великобритании, чтобы обеспечить готовую поставку для пиров. Сегодня королева пользуется этим правом только на определенных участках Темзы и окружающих ее притоков.

Swan Upping теперь служит ежегодной проверкой здоровья, когда лебедей взвешивают, окольцовывают и проверяют на наличие признаков болезни или травм.

[ + – ] Церемония инвентаризации лебедей на Темзе Swan Upping Фото: Getty Images

Однако продолжающаяся пандемия Covid привела к тому, что подсчет поголовья был нарушен из-за ограничений. По оценкам экспертов, в трехкилометровой "зоне поражения" находятся от 150 до 200 лебедей.

Птичий грипп – это острая инфекционная вирусная болезнь птиц, характеризующаяся поражением органов пищеварения, дыхания, высокой летальностью около 56%. Различные штаммы вируса гриппа птиц могут вызывать от 10 до 100 % гибели среди заболевших и поражать одновременно от одного до трех видов птиц.

Представители Swan Lifeline уже попросили британцев, которые заметят, что лебеди плавают кругами по воде и не могут поднять голову, сообщать им, поскольку такие симптомы могут говорить о том, что птицы заражены. В центре заявили, что, вероятнее всего, вирус "распространился в результате недавней локальной вспышки", предположительно, имея в виду вспышку в Итоне и Мейденхеде, где были найдены мертвыми несколько лебедей.

2022 год начался для королевы очень непросто. Ей пришлось лишить своего сына, принца Эндрю, военных титулов и королевского патронажа, чтобы он мог предстать перед судом в США, где его обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней, как частное лицо.

Кроме того, принц Гарри пригрозил подать в суд на правительство Великобритании, если ему и его семье не обеспечат охрану во время их приезда на Платиновый юбилей королевы.