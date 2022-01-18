Новий удар королеви. Ветеринари знищили 26 лебедів Її Величності

Рішення про ліквідацію 26 лебедів було ухвалено після того, як перед цим семеро птахів загинули, ймовірно, через пташиний грип.

26 лебедів, які проживають на річці Темза у Віндзорі, знищили після того, як семеро птахів було знайдено мертвими через, ймовірно, пташиний грип, повідомляє The Sun. Так, наразі зграя лебедів-шипунів Її величності скоротилася на 33 особи.

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Департамент навколишнього середовища, продовольства та сільського господарства викликав ветеринарів у рятувальний центр Swan Lifeline, що знаходиться за кілометр від Віндзорського замку, для гуманного вибракування лебедів. Представник центру Девід Барбер поінформував королеву про необхідність знищення птахів, щоб не допустити подальшого поширення смертельного вірусу. Єлизавета II була дуже засмучена цією новиною та попросила тримати її в курсі розвитку подій.

"Це кошмар, який може закінчитися катастрофою. Я знаю, що королева завжди піклується про свою зграю лебедів", — заявила журналістам 52-річна Венді Хермон зі Swan Support.

Короні належать всі лебеді-шипуни, найпоширеніші з трьох видів у Великій Британії, котрі мешкають у відкритих водах держави, а монарх носить титул "сеньйор лебедів".

[ + – ] Лебеді на Темзі Фото: The Sun

На Темзі щоліта проводиться традиційна щорічна інвентаризація цих птахів. Церемонія, відома як Swan Upping, походить від XII століття, коли корона заявила про право власності на всіх лебедів-шипунів без розпізнавальних знаків у відкритих водах Великобританії, щоб забезпечити готове постачання для бенкетів. Сьогодні королева користується цим правом тільки на певних ділянках Темзи та навколишніх приток.

Swan Upping тепер служить щорічною перевіркою здоров'я, коли лебедів зважують, кільцюють і перевіряють наявність ознак хвороби чи травм.

[ + – ] Церемонія інвентаризації лебедів на Темзі Swan Upping Фото: Getty Images

Однак пандемія Covid, що триває, призвела до того, що підрахунок поголів'я був порушений через обмеження. За оцінками експертів, у трикілометровій "зоні ураження" знаходяться від 150 до 200 лебедів.

Пташиний грип — це гостра інфекційна вірусна хвороба птахів, що характеризується ураженням органів травлення, дихання, високою летальністю майже 56%. Різні штами вірусу грипу птахів можуть викликати від 10 до 100% загибелі серед хворих і вражати одночасно від одного до трьох видів птахів.

Представники Swan Lifeline уже попросили британців, які зауважать, що лебеді плавають кругами по воді та не можуть підняти голову, повідомляти їх, оскільки такі симптоми можуть говорити про те, що птахи заражені. У центрі заявили, що, найімовірніше, вірус "поширився внаслідок нещодавнього локального спалаху", імовірно, маючи на увазі спалах в Ітоні та Мейденхеді, де було знайдено мертвими кілька лебедів.

2022 почався для королеви дуже непросто. Їй довелося позбавити свого сина, принца Ендрю, військових титулів і королівського патронажу, щоб він міг постати перед судом у США, де його звинувачують у зґвалтуванні неповнолітньої, як приватна особа.

Крім того, принц Гаррі пригрозив подати до суду на уряд Великобританії, якщо йому та його сім'ї не забезпечать охорону під час їхнього приїзду на Платиновий ювілей королеви.