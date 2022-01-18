Доступ к телу. С кем по-настоящему дружит Кейт Миддлтон

Как и принца Уильяма, у Кейт Миддлтон все подруги пребывают в окружении еще со школьной скамьи или являются женами близких друзей ее супруга.

Кейт Миддлтон, обычная британская девушка, пусть и из обеспеченной семьи, ставшая женой будущего короля, – не только отличная мать, жена, дочь и сестра, но и преданная подруга. Большинство тех, с кем герцогиня Кембриджская близко дружит, – с ней еще с детства или с юношеских лет, и эти отношения проверены годами, поскольку в близкий круг королевской семьи не попадает, кто попало. С кем же дружит Кейт Миддлтон, разбирался Tatler.

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Леди Лаура и Джеймс Мид

Джеймс Мид – один из самых близких друзей герцога Кембриджского. Он вхож в дом членов королевской семьи и часто бывает на праздниках. Еще до того, как Кейт и Уильям поженились, именно Джеймс обеспечивал компанию Кэтрин на торжественных приемах, когда она, согласно протоколу, не могла находиться рядом с принцем.

В 2011 году на свадьбе наследника престола Джеймс был одним из шаферов, а в 2013 году принц уEильям стал шафером на свадьбе Мида.

И Джеймс, и Лаура – крестные родители детей Кейт и Уильяма. Джеймс крестил принцессу Шарлотту, а его жена – принца Луи.

Обе семьи живут недалеко друг от друга, поэтому часто проводят время вместе.

[ + – ] Свадьба леди Лауры и Джеймса Мида Фото: Getty Images

Эмилия Джардин и Дэвид Паттерсон

С Эмилией, которую СМИ называют одной из самых приближенных к будущей королеве, Кейт училась еще в колледже Мальборо, и девушки не просто стали близкими подругами, но и смогли пронести эту дружбу через много лет. Именно Джардин была одной из тех., кто поддерживал Кэтрин во время ее расставания с Уильямом в 2007 году. Она пригласила расстроенную подругу отдохнуть на Ибицу, чтобы вернуть ей вкус к жизни.

Кейт не забыла всего, что сделала для нее Эмилия, и познакомила ее с другом принца Уильяма по Итону Дэвидом Паттерсоном, за которого та потом вышла замуж. Кроме того, герцогиня пригласила ее как дизайнера интерьеров, когда затеяла ремонты в Кенсингтонском дворце и в семейном поместье Кембриджей в Анмер-Холле.

[ + – ] Эмилия Джардин и Дэвид Паттерсон Фото: Getty Images

Трини Фойл

Трини – еще одна давняя подруга Кейт, которая вместе с ней и Эмилией училась в Мальборо, а затем решила продолжить учебу в Шотландии, уехав в Эдинбург. Несмотря на прошедшее время, связь между ними не прервалась. Они близко общаются, а сын Трини, Александр, – ровесник принца Джорджа. Они часто играют вместе в Кенсингтонских садах.

[ + – ] Кейт Миддлтон и Трини Фойл Фото: Соцсети

Софи Картер

Софи Картер дружит и с Кейт, и с ее сестрой Пиппой. Она присутствовала на свадьбах обеих сестер, а также на венчании принца Гарри и Меган Маркл. Она – одна из крестных матерей принцессы Шарлотты.

В свое время он встречалась с близким другом принца Уильяма Томасом ван Страубензи, однако эти отношения не закончились свадьбой. Сейчас она живет в Норфолке.

[ + – ] Софи Картер Фото: Getty Images

Ханна Картер

Ханна Картер – невестка Софи Картер и тоже вхожа в близкий круг герцогини Кембриджской. В 2012 году Кейт и принц Уильям были гостями на ее свадьбе, которая совпала с годовщиной их собственного бракосочетания. Ханна удостоилась чести стать одной из крестных матерей принца Луи.

[ + – ] Ханна Картер с мужем Робертом Фото: Getty Images

Напомним, недавно жена принца Уильяма отметила свое 40-летие. В связи с этим Кенсингтонский дворец опубликовал три новых портрета герцогини Кембриджской.

Ранее мы рассказывали о том, с кем встречался принц Уильям прежде, чем предложить руку и сердце Кейт Миддлтон.