Доступ до тіла. З ким по-справжньому дружить Кейт Міддлтон

Як і в принца Вільяма, у Кейт Міддлтон усі подруги ще зі шкільної лави або є дружинами близьких друзів її чоловіка.

Кейт Міддлтон, звичайна британська дівчина, нехай і із забезпеченої сім'ї, яка стала дружиною майбутнього короля, – не лише чудова мати, дружина, дочка та сестра, а й віддана подруга. Більшість тих, з ким герцогиня Кембриджська близько дружить, — з нею ще з дитинства або з юнацьких років, і ці стосунки перевірені роками, оскільки до близького кола королівської родини не потрапляє будь-хто. З ким же дружить Кейт Міддлтон, розбирався Tatler.

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Леді Лаура та Джеймс Мід

Джеймс Мід – один із найближчих друзів герцога Кембриджського. Він входить у будинок членів королівської сім'ї та часто буває на святах. Ще до того, як Кейт і Вільям одружилися, саме Джеймс забезпечував компанію Кетрін на урочистих прийомах, коли вона, згідно з протоколом, не могла бути поруч із принцом.

У 2011 році на весіллі спадкоємця престолу Джеймс був одним із дружб, а у 2013 році принц Вільям став дружбою на весіллі Міда.

І Джеймс, і Лаура – хрещені батьки дітей Кейт та Вільяма. Джеймс хрестив принцесу Шарлотту, його дружина – принца Луї.

Обидві сім'ї живуть неподалік одне від одного, тому часто проводять час разом.

[ + – ] Весілля леді Лаури та Джеймса Міда Фото: Getty Images

Емілія Джардін та Девід Паттерсон

З Емілією, яку ЗМІ називають однією з наближених до майбутньої королеви, Кейт навчалася ще в коледжі Мальборо, і дівчата не просто стали близькими подругами, а й змогли пронести цю дружбу через багато років. Саме Джардін була однією з тих, хто підтримував Кетрін під час її розставання з Вільямом у 2007 році. Вона запросила засмучену подругу відпочити на Ібіцу, щоб повернути їй смак до життя.

Кейт не забула всього, що зробила для неї Емілія, і познайомила її з другом принца Вільяма Ітоном Девідом Паттерсоном, за якого та потім вийшла заміж. Крім того, герцогиня запросила її як дизайнерку інтер'єрів, коли затіяла ремонти в Кенсінгтонському палаці та в сімейному маєтку Кембриджів в Анмер-Холі.

[ + – ] Емілія Джардін та Девід Паттерсон Фото: Getty Images

Тріні Фойл

Тріні – ще одна давня подруга Кейт, яка разом з нею та Емілією навчалася у Мальборо, а потім вирішила продовжити навчання у Шотландії, поїхавши до Единбургу. Попри минулий час, зв'язок між ними не перервався. Вони близько спілкуються, а син Тріні, Олександр, – ровесник принца Джорджа. Вони часто грають разом у Кенсінгтонських садах.

[ + – ] Кейт Міддлтон та Тріні Фойл Фото: Соцсети

Софі Картер

Софі Картер товаришує і з Кейт, і з сестрою Піппою. Вона була присутня на весіллях обох сестер, а також на вінчанні принца Гаррі та Меган Маркл. Вона – одна з хрещених матерів принцеси Шарлотти.

Свого часу вона зустрічалася з близьким другом принца Вільяма Томасом ван Страубензі, проте ці стосунки не закінчились весіллям. Нині вона живе в Норфолку.

[ + – ] Софі Картер Фото: Getty Images

Ханна Картер

Ханна Картер – невістка Софі Картер і теж входить у близьке коло герцогині Кембриджської. У 2012 році Кейт та принц Вільям були гостями на її весіллі, яке збіглося з річницею їхнього власного одруження. Ханна отримала честь стати однією з хрещених матерів принца Луї.

[ + – ] Ханна Картер з чоловіком Робертом Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно дружина принца Вільяма відзначила своє 40-річчя. У зв'язку з цим Кенсінгтонський палац опублікував три нові портрети герцогині Кембриджської.

Раніше ми розповідали про те, з ким зустрічався принц Вільям, перш ніж запропонувати руку і серце Кейт Міддлтон.