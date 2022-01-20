Тренды маникюра 2022. Жюли Феррери показала популярный цвет ногтей для грядущей весны

Цвет мартовской мимозы подходит не только для весеннего маникюра, но вполне гармонично будет смотреться и в пасмурные зимние дни.

Несмотря на то, что до весны еще больше месяца, самое время пересмотреть содержимое косметички и пополнить запасы актуальными новинками. И это касается не только помад, теней для глаз или уходовых средств, но и лаков для ногтей. Модный блогер из Парижа Жюли Феррари продемонстрировала один из самых ярких цветов, который добавит солнца и ярких красок не только весной 2022, но искрасит недели до ее прихода.

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Архитектор по образованию и икона моды похвасталась солнечным маникюром ярко-желтого цвета. Жюли является обладательницей недлинных ногтей, которые только немножко выходят за подушечку пальца. Однотонное покрытие оттенка мартовской мимозы на ногтях формы мягкий квадрат смотрится очень элегантно, придавая образу свежести и настроения.

Тут же Ферраре показала и лак, с помощью которого сделала маникюр. Она выбрала продукт от бренда OPI под названием "Make my daisy" (сделай мой день/маргаритки) из веганской коллекции Nature Strong.

Ранее мы рассказывали о том, что итальянский блогер Кьяра Ферраньи, на которую в соцсети подписаны свыше 26 млн человек, показала маникюр с эффектом звездного света, которым порадовала себя сейчас, однако не менее востребован будет он и весной.

Напомним, какие идеи французского маникюра еще будут актуальными до конца зимы, а также почему в моду постепенно возвращаются голые ногти, что демонстрируют даже такие известные женщины, как Кейт Миддлтон.