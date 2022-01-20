Тренди манікюру 2022. Жюлі Феррері показала популярний колір нігтів для весни

Колір березневої мімози підходить не тільки для весняного манікюру, але гармонійно виглядатиме і в похмурі зимові дні.

Попри те, що до весни ще більше місяця, саме час переглянути вміст косметички та поповнити запаси актуальними новинками. І це стосується не лише помад, тіней для очей чи доглядових засобів, а й лаків для нігтів. Модна блогерка з Парижа Жюлі Феррарі продемонструвала один із найяскравіших кольорів, який додасть сонця та яскравих фарб не лише навесні 2022 року, але пофарбує тижні до її приходу.

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Архітекторка за освітою та ікона моди похвалилася сонячним манікюром яскраво-жовтого кольору. Жюлі є володаркою коротких нігтів, які лише трохи виходять за подушечку пальця. Однотонне покриття відтінку березневої мімози на нігтях форми м'який квадрат виглядає дуже елегантно, надаючи образу свіжості та настрою.

Одразу ж Феррері показала і лак, за допомогою якого зробила манікюр. Вона вибрала продукт від бренду OPI під назвою "Make my daisy" (зроби мій день/маргаритки) із веганської колекції Nature Strong.

Раніше ми розповідали про те, що італійська блогерка К'яра Ферраньї, на яку в соцмережі підписано понад 26 млн людей, показала манікюр з ефектом зоряного світла, яким порадувала себе зараз, проте не менш затребуваним буде він і навесні.

Які ідеї французького манікюру ще будуть актуальними до кінця зими, а також чому в моду поступово повертаються голі нігті, що демонструють навіть такі відомі жінки, як Кейт Міддлтон.