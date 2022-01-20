Тренди манікюру 2022. Жюлі Феррері показала популярний колір нігтів для весни
Колір березневої мімози підходить не тільки для весняного манікюру, але гармонійно виглядатиме і в похмурі зимові дні.
Попри те, що до весни ще більше місяця, саме час переглянути вміст косметички та поповнити запаси актуальними новинками. І це стосується не лише помад, тіней для очей чи доглядових засобів, а й лаків для нігтів. Модна блогерка з Парижа Жюлі Феррарі продемонструвала один із найяскравіших кольорів, який додасть сонця та яскравих фарб не лише навесні 2022 року, але пофарбує тижні до її приходу.
Архітекторка за освітою та ікона моди похвалилася сонячним манікюром яскраво-жовтого кольору. Жюлі є володаркою коротких нігтів, які лише трохи виходять за подушечку пальця. Однотонне покриття відтінку березневої мімози на нігтях форми м'який квадрат виглядає дуже елегантно, надаючи образу свіжості та настрою.
Одразу ж Феррері показала і лак, за допомогою якого зробила манікюр. Вона вибрала продукт від бренду OPI під назвою "Make my daisy" (зроби мій день/маргаритки) із веганської колекції Nature Strong.
Раніше ми розповідали про те, що італійська блогерка К'яра Ферраньї, на яку в соцмережі підписано понад 26 млн людей, показала манікюр з ефектом зоряного світла, яким порадувала себе зараз, проте не менш затребуваним буде він і навесні.
Які ідеї французького манікюру ще будуть актуальними до кінця зими, а також чому в моду поступово повертаються голі нігті, що демонструють навіть такі відомі жінки, як Кейт Міддлтон.