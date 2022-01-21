Эштон Катчер и Мила Кунис прокатились по Лос-Анджелесу в своем новом Hummer за $100 тысяч

Электропикап GMC Hummer EV начали выпускать на новом заводе концерна General Motors под названием Factory ZERО в ноябре прошлого года, и первым его протестировал президент США Джо Байден. Он остался доволен новой машиной.

Семья американских актеров Эштона Катчера и Милы Кунис пополнила свой автопарк электрическим пикапом Hummer, на котором пару заметили на улицах Лос-Анджелеса, сообщает Daily Mail.

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Пару заметили в тот момент, когда они садились в новенькое бело авто с черной отделкой стоимостью $100 тысяч.

[ + – ] Новое авто Милы Кунис и Эштона Катчера Фото: Backgrid

Эштон появился перед камерами папарацци в серой толстовке с капюшоном с логотипом нового автомобиля, Hummer EV, брюках цвета хаки и голубых кедах. На нем была кепка цвета хаки с нашивкой с надписью Boondocks U.S.A (Захолустье США).

Что касается Милы, то для поездки по городу она надела черный свитер с длинными рукавами, светлые джинсы и черные кроссовки.

По информации производителя GMC, Hummer оснащены такими удобствами как экраны высокой четкости внутри, экстремальные возможности для бездорожья и специально разработанные шины Goodyear Wrangler Territory. Эта версия авто укомплектована тремя электромоторами суммарной мощностью 1000 л. с. Пикап разгоняется до 100 км/ч за 3 секунды, а его запас хода превышает 560 км.

[ + – ] Пара была замечена, когда садилась в авто

В ноябре прошлого года президент США Джо Байден принял участие в церемонии открытия нового завода по выпуску электромобилей концерна General Motors в Детройте и лично протестировал пикап, как у Эштона и Милы. Этот автомобиль стал первым на фабрике Factory ZERO, которая будет производить только электромобили.

[ + – ] Джо Байден тестирует новый GMC Hummer EV

Недавно звездная пара продала свой особняк в Беверли-Хиллз за $10,35 млн, что всего на 150 тысяч дороже чем они купили его в восемь лет назад у бывшего генерального директора Viacom Тома Фрестона. Сейчас они живут на роскошном ранчо KuKu Farms, ремонт в котором длился пять лет. Особняк находится в престижном районе Лос-Анджелеса Беверли-Хиллз, однако он заметно отличается от роскошных поместий других звезд. Дом был спроектирован в 1930-х годах архитектором Самнэром Сполдингом, а затем отремонтирован в 1980-х годах легендарным дизайнером Анри Сэмюэлом. Когда Мила и Эштон въехали в него, у каждого из них была отдельная доска Pinterest, на которой они размещали все, что желали видеть в семейном гнезде.

Напомним, Эштон и Мила, которая родилась в Украине, признались, что не купают своих детей, чем вызвали шквал критики в свою сторону.