Ештон Кутчер і Міла Куніс прокотилися Лос-Анджелесом у своєму новому Hummer за $100 тисяч

Електропікап GMC Hummer EV почали випускати на новому заводі концерну General Motors під назвою Factory ZERО у листопаді минулого року, і першим його протестував президент США Джо Байден. Він залишився задоволеним новою машиною.

Сім'я американських акторів Ештона Кутчера та Міли Куніс поповнила свій автопарк електричним пікапом Hummer, на якому пару помітили на вулицях Лос-Анджелеса, повідомляє Daily Mail.

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Пару помітили в той момент, коли вони сідали в нове біло авто з чорною обробкою вартістю $100 тисяч.

[ + – ] Нове авто Міли Куніс та Ештона Кутчера Фото: Backgrid

Ештон з'явився перед камерами папараці у сірій толстовці з капюшоном з логотипом нового автомобіля, Hummer EV, штанях кольору хакі та блакитних кедах. На ньому була кепка кольору хакі з нашивкою з написом Boondocks USA (глушина США).

Що стосується Міли, то для поїздки містом вона одягла чорний светр з довгими рукавами, світлі джинси та чорні кросівки.

За інформацією виробника GMC, Hummer оснащені такими зручностями як екрани високої чіткості всередині, екстремальні можливості для бездоріжжя та спеціально розроблені шини Goodyear Wrangler Territory. Ця версія авто укомплектована трьома електромоторами сумарною потужністю 1000 к. с. Пікап розганяється до 100 км/год за 3 секунди, а запас ходу перевищує 560 км.

[ + – ] Пара була помічена, коли сідала в авто

У листопаді минулого року президент США Джо Байден взяв участь у церемонії відкриття нового заводу з випуску електромобілів концерну General Motors у Детройті та особисто протестував пікап, як в Ештона та Міли. Цей автомобіль став першим на фабриці Factory ZERO, яка вироблятиме лише електромобілі.

[ + – ] Джо Байден тестує новий GMC Hummer EV

Нещодавно зіркова пара продала свій особняк у Беверлі-Гіллз за $10,35 млн, що всього на 150 тисяч дорожче, ніж вони купили його вісім років тому в колишнього генерального директора Viacom Тома Фрестона. Наразі вони живуть у розкішному ранчо KuKu Farms, ремонт якого тривав п'ять років. Особняк розташований у престижному районі Лос-Анджелеса Беверлі-Гіллз, проте він помітно відрізняється від розкішних маєтків інших зірок. Будинок був спроєктований у 1930-х роках архітектором Самнером Сполдінгом, а потім відремонтований у 1980-х роках легендарним дизайнером Анрі Семюелом. Коли Міла та Ештон в'їхали в нього, кожен з них мав окрему дошку Pinterest, на якій вони розміщували все, що бажали бачити в сімейному гнізді.

Нагадаємо, Ештон та Міла, яка народилася в Україні, зізналися, що не купають своїх дітей, чим викликали шквал критики у свій бік.