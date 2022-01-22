Ким Кардашьян на борту своего самолета показала стильный образ для путешествий

Даже во время перелетов знаменитость держит планку fashion-инфлюенсера.

41-летняя американская теледива и бизнесвумен Ким Кардашьян продемонстрировала стильный и комфортный образ для полетов на самолете и путешествий в целом. Снимками с борта частного джета поделилась она на своей странице в Instagram с 281 млн подписчиков.

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На фото Ким позирует в сером комфортном образе своего бренда SKIMS, состоящего из приталенного спортивного комбинезона и серой кофты. На ногах бизнесвумен были надеты серо-черные кроссовки. Волосы знаменитости были распущены, а на лице было минимум косметики, чем 41-летняя Ким Кардашьян продемонстрировала свою естественную красоту.

[ + – ] Ким Кардашьян на борту своего джета

Ранее Фокус писал о первом общем романтическом путешествии Ким и ее нового возлюбленного, 28-летнего комика Пита Дэвидсона, с которым они начали встречаться в ноябре 2021-го года, на Багамские острова. Тем временем ее пока официальный муж, 44-летний американский рэпер Канье Уэст пытается вернуть Ким и сохранить семью, однако организовывает романтическую фотосессию для своей новой возлюбленной, актрисы Джулии Фокс.

Напомним, Пит Дэвидсон, бывший парень Арианы Гранде, Кайи Гербер, Кейт Бекинсейл, раскрыл секрет своей популярности среди звездных девушек. В частности, стендапер назвал себя бриллиантом среди мусора.