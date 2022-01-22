"Я как скидка на DVD-диск". Пит Дэвидсон раскрыл секрет романов со звездными девушками

На счету стендапера не одна девушка с миллионной аудиторией и широкой популярностью.

Новый возлюбленный 41-летней Ким Кардашьян, 28-летний стендап-комик Пит Дэвидсон в недавнем выпуске SNL рассказал, как ему удается покорять сердца звездных девушек. Об этом пишет Page Six.

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В частности, юморист назвал себя "бриллиантом среди мусора" и сказал, что сам не понимает, как это все происходит с ним. "Я как скидка на DVD-диск … я – классика", – отшутился Дэвидсон.

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Среди девушек Пита Дэвидсона были модель Кайя Гербер, певица Ариана Гранде, актриса Кейт Бекинсейл, Маргарет Куэлли и другие.

Сейчас же его сердце принадлежит 41-летней теледиве и фотомодели Ким Кардашьян, которая пытается официально закончить сюжетную линию со своим пока мужем, 44-летним американским рэпером Канье Уэстом.

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Ранее Фокус писал о реакции Пита Дэвидсона на угрозы Канье Уэста, который любой ценой пытается вернуть мать своих детей, однако заводит очередной роман с актрисой Джулией Фокс, которая сама до сих пор официально замужем за другим мужчиной и воспитывает годовалого сына.

Тем временем Пит Дэвидсон и его возлюбленная Ким Кардашьян, подтвердившие свой роман в ноябре 2021 года, слетали в романтическое путешествие на Багамские острова на персональном джете.