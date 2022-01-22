"Я як знижка на DVD-диск". Піт Девідсон розкрив секрет романів із зірковими дівчатами

На рахунку стендапера не одна дівчина з мільйонною аудиторією та широкою популярністю.

Новий коханий 41-річний Кім Кардаш'ян, 28-річний стендап-комік Піт Девідсон у недавньому випуску SNL розповів, як йому вдається підкорювати серця зіркових дівчат. Про це пише Page Six.

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Зокрема, гуморист назвав себе "діамантом серед сміття" та сказав, що сам не розуміє, як це все відбувається з ним. "Я як знижка на DVD-диск... я — класика", — віджартувався Девідсон.

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Серед дівчат Піта Девідсона були модель Кая Гербер, співачка Аріана Гранде, акторка Кейт Бекінсейл, Маргарет Квеллі та інші.

Зараз же його серце належить 41-річній теледіві та фотомоделі Кім Кардаш'ян, яка намагається офіційно закінчити сюжетну лінію зі своїм поки що чоловіком, 44-річним американським репером Каньє Вестом.

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Раніше Фокус писав про реакцію Піта Девідсона на погрози Каньє Веста, який за будь-яку ціну намагається повернути матір своїх дітей, однак заводить черговий роман з акторкою Джулією Фокс, яка сама досі офіційно одружена з іншим чоловіком і виховує однорічного сина.

Тим часом Піт Девідсон та його кохана Кім Кардаш'ян, які підтвердили свій роман у листопаді 2021 року, злітали в романтичну подорож на Багамські острови на персональному джеті.