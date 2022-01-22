"Я як знижка на DVD-диск". Піт Девідсон розкрив секрет романів із зірковими дівчатами
На рахунку стендапера не одна дівчина з мільйонною аудиторією та широкою популярністю.
Новий коханий 41-річний Кім Кардаш'ян, 28-річний стендап-комік Піт Девідсон у недавньому випуску SNL розповів, як йому вдається підкорювати серця зіркових дівчат. Про це пише Page Six.
Зокрема, гуморист назвав себе "діамантом серед сміття" та сказав, що сам не розуміє, як це все відбувається з ним. "Я як знижка на DVD-диск... я — класика", — віджартувався Девідсон.
Серед дівчат Піта Девідсона були модель Кая Гербер, співачка Аріана Гранде, акторка Кейт Бекінсейл, Маргарет Квеллі та інші.
Зараз же його серце належить 41-річній теледіві та фотомоделі Кім Кардаш'ян, яка намагається офіційно закінчити сюжетну лінію зі своїм поки що чоловіком, 44-річним американським репером Каньє Вестом.
Раніше Фокус писав про реакцію Піта Девідсона на погрози Каньє Веста, який за будь-яку ціну намагається повернути матір своїх дітей, однак заводить черговий роман з акторкою Джулією Фокс, яка сама досі офіційно одружена з іншим чоловіком і виховує однорічного сина.
Тим часом Піт Девідсон та його кохана Кім Кардаш'ян, які підтвердили свій роман у листопаді 2021 року, злітали в романтичну подорож на Багамські острови на персональному джеті.